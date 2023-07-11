晤日駐港總領事談排放福島核廢水　 葉劉促勿與「一國兩制」掛鈎

日本最快下個月開始排放福島第一核電站經處理的核廢水。行會召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀透露，今日（11日）與日本駐港總領事岡田健一會面並重申立場，直斥日本不應在未有國際共識下，單方面將日本福島核事故的污染水排入大海，又質疑未能反映不同專家意見的國際原子能機構報告，竟成為日本排放污染物的「許可證」。



她又促請日方勿企圖把福島核廢水問題與「一國兩制」掛鈎，妄議特區政府追隨中央政府的做法：「強辭奪理！」要求日方立即停止排放計劃「不要讓福島事故的影響延續的全人類子孫。」



日本駐港總領事館近日約晤立法會不同黨派。葉劉淑儀表示，今日以行會召集人、立法會議員的身份與日本駐港總領事岡田健一會面，並向他表達了在未有國際共識下，日本不應單方面將日本福島核事故經處理的污染水排入大海。她認為國際原子能機構的報告未能充分反映及參評各方面專家意見，但報告卻成為了日本強行排放污染物到大海的「許可證」。

她重申特區政府、立法會議員及香港居民都有權對排放物的安全性表達嚴重關切，特區政府的立場及國際社會的普遍呼聲是一致，形容這是對港人健康負責任的「正當之舉」

她直斥，日本不單不履行國際義務，更企圖把排放核污染水問題與「一國兩制」掛鈎，妄議特區政府追隨中央政府的做法是：「強辭奪理！」敦促日方回應各方的關注，立即停止排放計劃：「不要讓福島事故的影響延續的全人類的子孫。」