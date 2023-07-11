張美雄｜日本排放福島核廢水有如潘朵拉盒子，IAEA豈可縱容？

在2011年日本經過9級大地震後，福島第一核電廠產生爆炸造成核洩漏問題。負責公司東京電力至今儲存了過百萬噸核廢水在儲存罐，提出排水計劃以解決即將滿溢的問題。早前，雖然國際原子能機構（下文簡稱IAEA）釋出了審查報告指其計劃符合國際安全標準，表示釋出的廢水含量沒有超標，但世界各地仍有很多反對聲音，指出報告並未能反映實際的污染問題。多國民眾也質疑，IAEA主席經常強調「海洋潔淨對全世界的重要性」，但卻支持日本排放核廢水進入海洋，是否自打嘴巴？



來稿作者：張美雄



IAEA報告提及的核廢水排放方式，是否安全？

據了解，IAEA派出的工作組包括來自超過10個國家的專家，有中國、美國、韓國、英國等，IAEA指出目的是希望令審查更全面。審查分為幾個主要部份，包括保護安全報告、監管活動和流程、獨立抽樣、數據確定和分析。報告中提及到計劃是使用液體處理系統（ALPS）過濾核廢水，並用超過100倍的海水稀釋，再透過一條水下隧道的建設，把稀釋的水將通過該隧道在未來30年內流入海洋。

IAEA一再強調已進行了安全評估，認為核廢水排放的系統和過程非常健全，低風險且符合國際安全標準。然而，有核能專家指出，這些排放的核廢水全都是褔島核事故後已囤積十數載，裡面或包不同放射性元素，包括鈈、鍶、銫，以及未能過濾的氚，加上這些核廢水曾與福島核事故中融化的反應爐爐芯接觸，與一般核電站（如大亞灣核電廠）正常運行後的排水本質上是不可比，質疑該淨化系統未必能完全過濾得到。最重要的是，正如IAEA報告所言，核廢水排放是計劃在未來30年無間斷的排放至太平洋，更有指可能要排放持續到下個世紀，你能想像對海洋生態的禍害嗎？

日本國內民眾痛罵政府一意孤行

據數據顯示，福島沿海漁業的漁獲量從 2010 年的 6900 萬美元銳減至 2018 年的 1700 萬美元，直至2022年又回升至2600萬美元，可見在福島附近的漁業從核洩漏問題至今，終於開始有好轉。惟日本政府卻在這時堅決排放廢水，引來當地漁業界的不滿，更被認為是漠視漁業發展。早前在美國電視新聞CNN報道上，77歲的日本漁民志賀金三郎也破口大罵：「我知道政府已經早已決定，但對於我們來說，真的感覺政府在沒有得到我同意的情況下做出了這個決定！」此外，日本全國水產合作社聯合會更投票反對釋放核廢水，而日本政府即使設立了500億日元（約合3.5億美元）基金去支援漁民，但大批漁業界人士表示均不會改變他們反對排放核廢水的立場。

據日本綠色和平東京辦公室的民意調查，大多數日本市民都反對將輻射污染水排入太平洋，認為當地政府漠視民意。另一方面，其報告更揭發反應堆中的核燃料碎片仍無法完全清除，將會幾十年內繼續污染地下水，而日本綠色和平也續稱排放需要30年的說法並不准確，很大可能會持續到下個世紀。該組織建議，應考慮排放的可行替代方案，特別是長期儲存和處理，包括擴大儲存設施、以及通過將水轉化為混凝土塊來固化水。

持續排放最少30年，引起鄰國各地恐慌

雖然最近韓國有議員直接喝養魚池水，拼命去證明日本排放核廢水無害，但似乎仍未能夠釋除公眾的疑慮。據韓國《韓國日報》和日本《讀賣新聞》最近聯合調查顯示，84%的韓國人不贊成該排水計劃，他們擔心其對海洋環境和海鮮的影響，更正因此在減少購買魚類並儲備海鹽。至於在香港，近日亦有民意調查顯示近80%受訪港人反對日本排放核廢水，甚至有受訪者表示會考慮減少購買日本食品。由此可見日本排放核廢水的舉動的確破壞了區域合作和互信。

縱使日本內閣官員曾反駁中國、韓國核電站運行後的排水內的氚濃度更高，但也未能轉移各國民眾對核廢水的質疑。而事實上，正如前文提及，福島事故中的核廢水當中很大可能曾與融化的反應爐爐芯接觸，除了氚外仍有許多其他放射性核素，因此不論在科學上、本質上來說，與核電廠正常運行後產生的工廠廢水的確有差別。因此，愈深入了解事件的各地民眾，對日本排放核廢水的舉動更為反對。

港府需做足準備措施評估風險，禁止福島周邊海產

雖然排水事件引起世界各地民眾反對，但始乎日本當局作然一意孤行，香港政府有必要做足準備措施面臨進口食品被污染的風險。事實上，香港一直也有在日本進口新鮮海產，惟最近的排水事件已引起港人關注及熱烈討論，不論商界、政界還是普羅大眾，均擔心進口的日本水產品會影響個人健康及生態鏈。

環境及生態局於本月7日回覆查詢表示，受排放計劃影響而風險較高的進口水產品，主要是來自福島及其附近沿岸縣，而局方亦答允，一旦日方啟動排放核廢水，港府即時採取進口管制措施禁止福島一帶高風險的水產品。我除了呼籲港府做足準備工夫有需要時禁止進口日本水產外，也促請政應關注本港買賣日本食品的零售和飲食店，向他們了解會否因為排水事件令到他們的來貨支出大增，並在監察食品質素的過程中，研究提供相應的資助以解決營運困難。

最後，港府也應透過中央政府代表向IAEA再次重申，質疑有關默許排水的決定，有否違反海洋潔淨及各國的可持續發展準則。事實上，排放福島核廢水就如潘朵拉的盒子，排放時間短則30年，長則半世紀以上，對生態影響可謂一發不可收拾，尤其是太平洋附近一帶的東亞地區。IAEA不應純粹依從日方說法，忽略東亞地區的食物安全。作為一個負責任的國際組織，他們必需顧及鄰近國家或民眾的意見，如考慮其他可行的代替方案如擴大儲存設施、轉化為混凝土塊固化水等等，而不是一錘定音去支持採取一個最便宜、不合理、且不慎密精細的數十年核廢水排放海洋的方法。

作者張美雄是西貢區議員及民生圓桌召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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