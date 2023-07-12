5立法會議員夥政府及業界　到合肥青島考察創科發展

五名具創科背景的立法會議員將聯同創新科技及工業局副局長張曼莉，及創科業界共31人，於本月18至23日一連六日到安徽省合肥市和山東省青島市考察，了解內地最新的創科發展和促進合作。行程包括拜訪創科企業、與省和市政府領導會晤等。他們返港後，會再向政府就創科發展提出建議。



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科技創新界立法會議員邱達根指議會關心科技發展，現時香港發展國際創科中心，如何和內地合作很重要，以往接觸比較多大灣區，今次到的合肥市有人工智能領先的企業。他又表示很高興張曼莉能參與，方便務實討論合作細節。

本身從事創科業的選委界別立法會議員吳傑莊指，考察團18日出發到合肥，到達後會和市委領導交流，亦和當地企業家會進行深度研討，19日會考察3間科技公司包括科大訊飛和華恆生物等，下午就會到中國科技大學出席創新科技論壇，20日上午得到省政府領導接見，再參觀創新館。

中大工程學院副院長、選委界別立法會議員黃錦輝則交待青島的行程，他指代表團於20至23日到青島，當地一直推動創新科技，他指北京大學有聯合實驗室，經過一兩年的磋商，北京大學希望香的科學家可到當地發展。他指香港有很多的科技，惟應用場景比較峽窄，在當地的參觀行程包括5G科技園和海洋工程等。