國開行表態支持香港基建與創科發展　 議員：對其他銀行有指導性

國家開發銀行香港分行行長李曦光在7月號《紫荊》雜誌撰文，建議國開行聯同中資銀行引領央企、國企、民企客戶着重圍繞北部都會區產業發展規劃，盡快在該區域落地實施一批創科類項目。行會成員、保險界立法會議員陳健波指，國開行參與計劃，對其他銀行有指導性，加上國開行息口較低，其他銀行可以參照。



陳健波指國開行的表態有利本港基建發展和開拓創科項目（馮子健攝）

陳健波：國開行表態具牽頭作用

陳健波指，希望國內相關企業來港參與創科，政府可降低地價，讓企業參與興建及籌劃。他相信國開行的行動是國家對港的支持，認為是好消息。對於國開行可能參與北部都會區及明日大嶼計劃融資，陳健波指當中有商業條件，但亦有牽頭作用，對利率有指導性作用，相信對港府及國開行雙方有利。

陳又稱香港大型項目不同階段需要的資金不一，相信國開行融資只佔一部分，並非壟斷性。至於香港是否融資能力不足，以致國開行要「出手」，他指其實銀行界反應熱烈，希望屆時都有很多零售債券，讓港人支持基建，並認為不愁沒有港人認購。

陳振英指國開行資產實力雄厚（馮子健攝）

陳振英：國開行實力雄厚

金融界立法會議員陳振英則指出，國開行香港分行去年底總資產為18.24萬億人民幣，相當於約20萬億港元，而本港其他百多家銀行去年底總資產為24萬億港元，對比下可見國開行實力強勁。

既然實力雄厚的國開行已表態大力支持本港未來兩大基建項目，會否削弱他人參與的熱誠？陳振英對此不表認同，認為國開行單一支持也不是最好解決方案，項目需要不同參與者，所以才需要銀團貸款產品，多方參與可令大家有主人翁心態，項目才會成功。加上，北部都會區及明日大嶼需要投入超過1萬億港元，相信國開行支持下，其他銀行會積極參與。

他續稱，兩個項目都是香港作為金融中心引入其他地區金融機構、產品的平台，中資銀行固然會支持項目，但中資同時要支持一堆中小企，支持大型基建的力度不如國開行。

至於屆時的融資方式，陳振英指言之尚早，港府仍未公布融資方案，但稱政府可發行政府債券、項目發債、貸款、私人參與、商界合作等形式，國開行高姿態支持有示範作用，促進本地、外資同業投入支持項目。

陳紹雄反問若政府收購電力公司，目的到底是甚麼？（李宇婷攝）

政府收購兩電？ 陳紹雄反問：目的是甚麼？

至於李曦光指電價大幅上漲對普通市民生活帶來了一定影響，建議香港政府謀劃公營機構「對公用事業領域進行控制」。有意見演繹為收購兩電，作為中華電力高級顧問、選委界立法會議員陳紹雄回應指，每個人都有權發表不同言論，但若政府要收購電力司，需考慮眾多因素，須詳細考慮。

他同時指香港電力供應可靠性在全球首屈一指，反問政府收購電力公司的目的為何？中電營運是否很差？他又指，撇除收購價的問題，政府收購後的電力公司由誰營運、新營運者在效率上是否有優勢、供電能否保持穩定，這些都是政府必須考慮的重要因素。

至於建議會否與政府將與兩電展開的《管制計劃協議》中期檢討有關，陳紹雄指任何人都可以提出意見，他不想為其中一方造勢，認為最後是講道理，政府會考慮可行因素，而不是「三言兩語就買起佢（兩電）」。