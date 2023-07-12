立會通過修訂刑事訴訟例　 控方可就國安案件無罪裁決提上訴

撰文：馮子健
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立法會今日（12日）通過《2023年刑事訴訟程序(修訂)條例草案》，容許控方以案件呈述方式，就高等法院原訟庭在無陪審團下，審理國安法案件時作出的無罪裁決，可提出上訴。

律政司司長林定國稱，草案讓刑事法律完整，加強程序公義。至於有意見關注上訴案件待決期間，如何保障已獲判無罪的被告人身自由？他回應指應維持原狀，即法庭可以在上訴待決期間應控方要求，將被告人羈留扣押或准予保釋，又強調如果有人潛逃、作出危害國安行為，會令上訴無意義，現行機制都有賦予法院扣押權力。

政府提出修訂草案的原因，是指現時涉及國安法的無陪審團案件，如法庭因「法律上錯誤」而出現無罪裁決，控方無權提出上訴，或會造成司法不公，認為有必要允許控方有上訴權利。修訂草案建議在無陪審團、由3名國安法法官審理的國家安全案件，控方可就無罪裁決，提出「案件呈述」上訴；而在有陪審團的刑事審訊中，控方可就「無須答辯」引伸被告無罪的命令，提出上訴。

容海恩：沒有抵觸一罪不能兩審原則

負責審議草案的法案委員會主席、新民黨立法會議員容海恩稱，本次修訂沒有抵觸一罪不能兩審原則，又稱有獨立審判，保障法院有審判權，修例是程序優化。她指本次修例有關無罪答辯有報道限制，傳媒可以報道法官、被告人姓名，但不能報道上訴理據、抗辯理由，認為是防止陪審團受到影響，保障被告人不會因負面報道蒙受不利。她指《香港國安法》落實三年，特區有責任持續完善國安體制，今次雖然是技術修訂，都需要盡快、盡早修訂。

狄志遠：望政府多解說減市民不信任

新思維立法會議員狄志遠稱，相關修訂涉及《香港國安法》，直言是複雜、敏感，稱港人對《香港國安法》仍在適應中，需要時間消化，市民對法律程序易產生誤解，促政府多加宣傳。他希望日後政府制訂《基本法》23條時，可以積極與市民溝通，減低對法例誤解至於，亦可以減少市民對法例的不信任。

吳秋北：質疑部分法官過去有偏袒

工聯會立法會議員吳秋北則指，市民擔憂警察拉人、法官放人，稱市民對法院能否中立審議涉國安法案件抱有懷疑，過去大律師公會曾與反對派立場相近，認為有偏袒反中亂港分子的法官，擔心法官意識形態偏好放生國安案件被告，而控方無法上訴令人逍遙法外。他認為修訂條例針對高等法院漏洞，有關漏洞某意義上要進一步完善，釋除公眾疑慮、有更好把關。

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