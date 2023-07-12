政府斥英美假借所謂「旅遊警示」和「國家緊急狀態」抹黑國安法

特區政府發聲明強烈反對並和譴責英國和美國，分別假借所謂「旅遊警示」和「國家緊急狀態」，再次混淆視聽，對香港落實《香港國安法》依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動進行卑劣抹黑。



政府發聲明斥英美抹黑國安法。（資料圖片）

發言人說，《香港國安法》已就分裂國家、顛覆國家政權等四類危害國家安全的罪行，作出清晰界定，不會令包括旅客在內的任何人誤墮法網，英國操弄旅遊警示制度成為政治工具，營造所有來港的旅客皆會被視為危害國家安全之徒的假象，意圖影響人員正常往來，做法別有用心，極其拙劣和不負責任。

對於美國再度延長所謂「針對香港局勢宣布的國家緊急狀態」，發言人批評美方肆意干預中國內政和香港事務，實屬蠻橫無理行徑，特區政府對於所謂緊急狀態和制裁，嗤之以鼻，無懼任何威嚇，定當堅定不移履行維護國家安全的責任。

發言人續說，《香港國安法》的效力範圍完全符合國際法原則、國際慣例和各國各地區通行做法，實屬必要和合法，並與世界其他國家和地區一致。英國和美國等外國的國家安全法律也有眾多具有域外效力的例子。有關國家執意無視自身法律，對《香港國安法》的域外效力信口雌黃，不單再次向全世界顯出其雙重標準，其政治凌駕一切之心亦顯露無遺。