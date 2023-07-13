國安法被「泛化利用」論有共鳴　葉劉籲政府勿矯枉過正

內地博客靖海侯一篇有關香港社會現況，指《香港國安法》被少數人包括官員和議員「泛化利用」的文章，在本港政界引起共鳴。回歸後首任保安局局長、現任行會召集人、立法會議員葉劉淑儀以圖書館把魯迅書籍下架為例，直指有官員對國安罪行暫時未掌握得好，形容為「分唔開」，令市民出現不必要的擔心。



選委界立法會議員江玉歡也質疑是否要每時每刻均要提及國安法。她們二人均強調維護國家安全至為重要，但同時提醒政府勿矯枉過正。



葉劉淑儀呼籲官員勿矯枉過正（文睿攝）

靖海侯的文章題為《我們到底需要一個甚麼樣的香港》，指《香港國安法》實施後有少數人包括官員和議員動不動拿國安法出來做事，令國安法被「泛化利用」，是「寧左勿右，不管後果」、「變成了推銷個人政策的殺手鐧，當成辦不成事的擋箭牌」，批評看似賣力落實中央要求，本質是卸責、敷衍、消極的表現。其文章更提出有圖書館把魯迅書籍下架、無關政治的電影不再播影等為例。

他在文中強調，香港要保留獨特性、市民的自由廣泛度是「一國兩制」實踐是否成功的一個重要指標；而香港的多元文化與國際地位直接掛鈎，唯有包容才能鞏固傳統優勢地位，多元才可能多金。

葉劉：政府官員對國安罪行暫時未掌握得好

因應有關文章的論述，葉劉淑儀接受《香港01》訪問時指，大國之一的美國也同樣出現泛國安化情況：「美國官員很多發言也是以國家安全為先」，在這環境下，令我們國家更重視國安，香港官員也要跟隨。不過，她亦以公共圖書館早前下架部分書籍一事為例，質疑官員未能掌握國安法內容，提醒港府切勿矯枉過正。

魯迅無理由有問題吓話？佢哋（政府）應該分得出乜嘢係文學，乜嘢係煽動性文字，認為政府官員對國安罪行暫時未掌握得好，形容「分唔開」，令到市民出現不必要的擔心。 行會召集人、立法會議員葉劉淑儀

她續指，「佢哋可能擔心文藝、驚有人上台唔知唱啲咩歌、咩表演，會唔會觸犯國安法？咁咪請教保安局，多啲問國安專家，乜嘢嘅表演、文字、聲音廣播係會觸犯煽動罪行呢。」

現時法庭唯一裁定歌曲《願榮光》及光時標語有問題，政府亦就《願榮光》申請禁制令，咁即係其餘係無問題。 行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀

建議部門必要時請教保安局和律政司

曾當保安局局長的葉劉淑儀續指，即使是暗語，在普通法下一切都要講求「刑事意圖」，倘其他官員不清楚怎樣的行為、歌曲、文字或違反《香港國安法》，便應請教保安局。她坦言：「呢個判斷唔易做，點樣劃條線係唔易做，我建議政府部門、文康署、教育局遇到同樣問題，請教保安局及律政司。」

她重申，香港好不容易才回恢平穩，現正處於過渡期：「好多人都希望有鐘擺，慢慢擺返去溫和啲，但而家先恢復不久，加上好多人認為目前嘅穩定局面得來不易，所以就要極力捍衛。」被問到定下指引，以防矯枉過正是否可行？

好難嘅，呢啲唔會定指引，如果你定咗指引，啲人咪圍繞你嘅指引嚟。 行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀

那麼在國安與兩制之間該如何取得平衡？葉劉認為，「一國兩制」首要必定是圍繞國家主權安全、發展利益，但同時要維護「兩制」，她指倘香港失去獨立的司法制度、經濟金融制度，香港將與內地城市無分別，應該要盡量維繫法制、國際聯繫的特色。她提醒即使西方國家對國家及香港不友善，甚至有偏見、刻意扭曲現況，但政府也不要忽略對外的解說工作。

謝偉俊也指現時本港社會有「過左」的跡象（李宇婷攝）

謝偉俊認同有「過左」跡象 下下以言入罪

選委界立法會議員、本身是律師的謝偉俊指，由於《香港國安法》是新的系統，很多人未理解字眼，政府需要澄清灰色地帶。他認為現時政府用威嚇性的語氣較多，建議用宣傳或引導形式講解國安法內容，包括說清楚不能過的界，盡量不要嚇人，緩解社會氣氛。

他出席由民主黨前主席劉慧卿主持的網台節目時討論到泛國安化令市民害怕，謝偉俊認同社會有「過左」的跡象，下下都以言入罪，但「香港唔係靠呢樣嘢成功」，香港是比較寬鬆的社會，相信現在是過渡期，故表現過度緊張。

。（林靄怡攝）

本身是律師的選委界立法會議員江玉歡指，《香港國安法》對穩定本港社會十分重要，但也質疑是否要每時每刻均要提及國安法。她指本港經濟復常後面對挑戰，政府在重視國安之餘，更要令經濟趨向穩定，議會也應該在各方面取得平衡。

政府應以具體事例多作解說

她又直言文章的批評較強烈，無人會對號入座，認為對方應舉例說明，否則對官員、議員未免有所不公，如沒有證據及例子，到最後只會變成互罵，無助香港達至良政善治。她強調，社會可以有批評聲音，但認為要有依據。

此外，江玉歡稱不單止是《香港國安法》，政府應就所有法例多加宣傳，用具體事例向市民解釋問題所在，藉此推動建設法治社會。