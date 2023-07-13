引靖海侯文論「一國兩制」　張志剛認同勿把國安法「泛化利用」

內地知名博客靖海候上周一篇題為《我們到底需要一個甚麼樣的香港》的文章，引起廣泛討論。香港一國兩制研究中心總裁、全國政協委員張志剛昨晚（12日）在微信公眾號發文，也有引述靖海侯對香港如何維持「一國兩制」下獨特性的觀點，指對方論述與其一貫立場脗合。



張志剛並引用靖海候有關《香港國安法》被「泛化利用」，成為少數人當成辦不成事情的擋箭牌等論述，強調《香港國安法》所針對的人，是意圖顛覆奪權的人；所針對的事，也是顛覆奪權的事，沒有甚麼灰色地帶，市民不會因為不小心而墮入誤區，沒有必要做出像靖海侯文中所指少數人的失當行為。



張志剛認為，很難有一本「全能指引手冊」去說明甚麼是「一國兩制」，尤其是香港只是落實「一國兩制」的其中一個範例。但有一條原則，就是香港是一個經濟城市，而不是一個政治城市。



「融入國家發展大局基金會有限公司」董事、全國政協委員張志剛。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

張志剛的文章指，靖海侯上周發表的文章引起廣泛討論，指文章集中討論香港的「獨特性」，反覆強調中央推動香港由亂到治，走向由治及興，恰恰是要守護香港的獨特性；獨特性，是香港的特點，也是國家的方針，國家對香港的要求；保持香港獨特性，就是珍重她，釐清大是大非後不折騰。

他強調，引述靖海侯這幾句話，因與其強調的原則不謀而合。他指在《香港國安法》實施及完善選舉制度後，香港不會完全太平無事，但局面已在控制之中，只需「依法而行」即可。國安法針對的人，是意圖顛覆奪權的人；所針對的事，也是顛覆奪權的事，沒有甚麼灰色地帶，市民不會因為不小心而墮入誤區，沒必要做出像靖海侯文中所指「少數人」（包括官員和議員）的失當行為，包括動不動就拿國安法出來做事，存在國安法被「泛化利用」的問題；習慣性為相關政策加碼，無腦向社會轉移壓力，以低級紅和高級黑的方式生硬機械落實政府決定；及對理性的批評開始難以容忍，扣帽子現象不時出現。

思考應對美國為首的「去兩制化」策略

張志剛指近期與內地官員交流中，表達最核心的觀點分別是如何面對美國推動的「去兩制化」；及香港本身的定位是經濟城市，還是政治城市？

他形容這兩個問題雖然不一樣，但有很大程度的重疊性，兩者不是二合一，但又不能完全切割開來。2019年社會事件之後，美國，或者起碼是美國某些政治主導力量正在推動「去兩制化」行動。他個人相信，不同形式的「去兩制化」大小動作，會陸續有來。而據他所知，在香港各國領事館人員其中一個最關注的題目就是「一國兩制」在香港的落實。

他認為，在美國主導影響下，他們對「一國兩制」的落實表示質疑，也完全符合美國圍堵中國策略。他們不會打正旗號標榜「去兩制化」，反之，會認為中央政府不再堅持落實「一國兩制」，所以他們的回應是不再把香港以「兩制」來對待，是他們「去兩制化」策略的包裝。

不要刻意「求異」 不能過分「求同」

張志剛認為，香港是一個向全世界開放的國際城市，要自覺地向全世界表現「一國兩制」的面貌，一定要充分掌握「一國兩制」的精神和初心，不要刻意「求異」去彰顯「兩制」，但也不能過分「求同」來宣揚「一國」。

他強調香港在國家發展大局中的獨特角色，就是維持實行資本主義、成為連繫全世界的開放城市、鞏固金融中心地位、維持普通法體系等。一旦失去這些獨特性，香港就失去在一國之下的價值。而「去兩制化」的行動，就是要抹去這些獨特性，抹去香港在一國之下的價值！

一國兩制研究中心為專門研究香港公共政策的民間機構，1990年底成立，前特首梁振英曾出任中心理事會主席，張志剛亦在梁振英任特首期間出任行政會議成員。而現任理事會主席為恒基兆業地產集團主席李家傑、其他理事會成員包括前人大常委譚耀宗、現任行會成員高永文、嶺南大學校長鄭國漢、前財經事務及庫務局局長陳家強和現任政協常委施榮懷。