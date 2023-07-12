靖海侯文章批港少數人寧左勿右　香港具獨特性多元才能多金

內地知名政治博客「靖海侯」，早前發表一篇題為《我們到底需要一個甚麼樣的香港》的文章，受到香港政界廣泛關注。文章稱《香港國安法》實施後有少數人包括官員和議員動不動拿國安法出來做事，令《香港國安法》被「泛化利用」，是「寧左勿右，不管後果」，批評看似賣力落實中央要求，本質是卸責、敷衍、消極的表現。



他在文章中強調，香港要保留獨特性、市民的自由廣泛度是「一國兩制」實踐是否成功的一個重要指標，自上到下都樂見；而香港的多元文化與國際地位直接掛鈎，唯有包容才能鞏固傳統優勢地位，多元才可能多金。



「靖海侯」批評有少數人包括官員和議員不問事情性質與輕重，動不動就拿國安法出來做事。（資料圖片）

指有人擔憂香港獨特性消失

該文章首先談到香港社會上對於保持香港獨特性的思維，提到有人擔憂香港內地化、平庸化和邊緣化，又引述行政會議前召集人陳智思提到，過去3年香港的國際聲譽跌入谷底，不少外國人對香港有很大誤解，不願意來香港。「靖海侯」認為，這是觸及了「保持香港獨特性」的問題。

文章說這種擔憂源於「三個悖論」，即：

1.認為香港進行的撥亂反正有「矯枉過正」的問題；

2.認為香港進行的撥亂反正有「效應溢出」的現象；

3.認為香港進行的撥亂反正有「適可而止」的必要。

部分官員將國安法當成辦不成事擋箭牌

文章認為這「三個悖論」誤導了不少人，認為撥亂反正只是矯正《憲法》和《基本法》下香港的憲制秩序，不是在香港落實「一國」原則上疊床架屋，亦只在政治和法治的有限範圍內進行，不是要重塑香港的一切，同時亦要是讓香港從「泛政治化」中解脫，而不是強化政治功能。

然而，「靖海侯」認為，部份人有上述擔憂，亦與撥亂反正的執行者作出不應該的言行有關。「靖海侯」批評在《香港國安法》實施後，有少數人包括官員和議員不問事情性質與輕重，動不動就拿國安法出來做事，令《香港國安法》被「泛化利用」，「變成了推銷個人政策的殺手鐧，當成辦不成事的擋箭牌」。

政府公共圖書館近期將一批「敏感」政界及大學學者著作下架，當中包括了魯迅的著作。（資料圖片/歐嘉樂攝）

批評圖書館下架魯迅作品 不再播無關政治的電影

文章又說，《香港國安法》實施後，「少數人習慣性為相關政策加碼，無腦向社會轉移壓力，以低級紅和高級黑的方式生硬機械落實政府決定，於是圖書館的魯迅作品被下架，完全與政治不相干的電影不再播。」文章指，「少數人對理性的批評開始難以容忍，扣帽子的現象不時出現，習慣性把人民內部矛盾往敵我矛盾上引。」

拿國安法嚇唬人貼標籤 影響與「軟對抗」一樣

「靖海侯」斥這種做法「不求無功，但求無過；寧左勿右，不管後果。這些看似賣力、積極貫徹落實中央管治要求的行為，本質上實則是卸責、敷衍、消極的表現。」他說，上述有人對於「保持香港獨特性的擔憂，一個原因就是少數人不是注重去宣傳《香港國安法》和「愛國者治港」的初心和宗旨，嚴格把握它們的適用範疇和執行尺度，而是「總是輕飄飄地把它們拿出來嚇唬人、給人貼標籤，這種行為不嚴謹且不負責，是貫徹中央管治要求上真正的消極，與香港那些『軟對抗』行為的性質雖不同、影響卻一樣」。

「靖海侯」說，香港唯有包容才能鞏固傳統優勢地位，多元才可能多金。（資料圖片/羅國輝攝）

要香港保持多元 「多元才可能多金」

「靖海侯」文章說，人們主要以四點評價香港的獨特性，即「個人自由上是否有保證、可延續」；「對外開放上是否不收縮、更徹底」；「政治表達上是否有渠道、夠暢通」；「文化構成上是否不坍塌、更多元」。文章認為，香港市民的自由廣泛度是「一國兩制」香港實踐是否成功的一個重要指標，自上到下都樂見，對外開放是國家發展和香港繁榮的必然設定和前提基礎，落實「愛國者治港」下，只要站穩愛國立場，從事政治對個人來說更安全也更可長久，而香港的多元文化與國際地位直接掛鈎，唯有包容才能鞏固傳統優勢地位，多元才可能多金。

應走出批鬥 讓「一度走了的人願意回來」

文章認為，香港應走出應急階段，亦應沒有非黑即白的批鬥，不再有二元對立。文章認為，保持香港獨特性，「就是能讓在這裏的人熱愛她，一度走了的人願意回來，沒有來過的人向往奔赴，就是感受她變了又沒變，曾經的美好回憶、美好想像都沒有走遠，都不會在預期中落空。」

「靖海侯」是內地知名政治博客，經常發表政治評論文章，近年不時批評特區政府政策和議員表現，被視為內地部份政界人士對香港的看法。

靖海侯早前撰寫文章，認為「破除利益固化籓籬」就是解決「深層次矛盾」，另外亦有文章稱，香港在動盪過後「不要再有大的折騰了」，認為「矯枉過正或已成過去」，因此要「由亂到治走向由治及興」，亦有評論近期「小紅書」批評香港的風氣，稱「別為了那點流量抹黑香港了」。

行政會議成員、民主思路召集人湯家驊。（資料圖片）

湯家驊：中央希望香港能保兩制的差異

行政會議成員、民主思路召集人湯家驊亦指，圖書館把不涉違國安法的書籍也一併下架的做法，會讓外國投資者對本港產生「唔係幾好嘅感覺」。他指，5月訪問北京時也曾和處理香港事務的中央官員見面，得到的訊息也是希望香港在做好維護國家安全和權益的同時，要保有兩制的差異。

他認為，圖書館的決定是為了回應審計署的批評，卻未料引起社會上強烈反應。他指2019年的衝擊實在太大，政府採取嚴格措施是可以理解，要令當年的衝擊平息，相信仍需一段時間，他個人預計情況很快有好轉。他認為，不單是政府，市民也要思考如何在維國國家安全的同時，不能令兩制的特色被糢糊化。

民主思路五月訪京時，曾獲港澳辦主任夏寶龍接見。夏寶龍當時勉勵他們要多為香港積極建言。