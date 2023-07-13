土耳其救援隊成首批行政長官表揚榜得主　成員冀續為人道救援出力

政府早前推出「行政長官表揚榜」獎勵計劃，公開表揚優秀而且具示範作用的公務員團隊或人員，政府今日（13日）舉行頒獎禮，現場逾百人出席。首批獲獎的是遠赴土耳其地震災場的香港救援隊，一行59人的救援隊成員來自保安局、消防處、衞生署和入境事務處。其中4名獲獎人士因公務未能出席。



李家超：短時間整裝待發 把握拯救生命的機會

特首李家超致辭指，對親身頒獎感到高興，稱公務員是特區政府的骨幹，優秀的團隊對香港發揮關鍵作用。他着重團隊精神，公務員知道團結力量比個人力量大，團隊精神是政府能做事、做成事的首要條件。

李家超指，表揚計劃旨在鼓勵公務員不斷求進，救援隊短時間內整裝待發執行任務，整個隊伍把握拯救生命的機會，成功拯救4名倖存者、挖出6位遇難者遺體。他表示救援隊任務英勇，體會到行動艱巨、意義重大，最深刻是執行任務秉持生命至上人道主義精神。

他指公務員要團結、有擔當，敢於迎難而上，展示堅毅意志、無比勇氣，體驗卓越表現，救援隊實至名歸。他表示本次救援隊說好香港故事，希望公務員以救援隊為榜樣。此外，他指要與大灣區城市加強救災合作，香港要貢獻國家安全治理工作。

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獲得寶貴經驗 感謝同事家人沒有阻止

率領救援隊的消防處副消防總長于文陽稱，多謝特首給予機會出動獲取經驗，第一次海外進行救援，雖有準備但未必足夠完善。他同時多謝同在土耳其的中國救援隊幫助，包括籌劃、安全考慮、架設基地，是一次寶貴經驗，希望總結後有更多完善訓練、裝備上提升，在人道救援上出一分力。

于文陽指感謝同事之餘，亦感謝同事家人，就算擔憂亦沒有阻止同事出發。被問及救援隊是行政長官表揚榜首屆得獎者，如何激勵身邊同僚，于文陽指感到榮幸及開心，亦多謝為行動付出的所有人，認為獲獎可作示範榜樣，讓公務員精益求精。

保安局（緊急事故支援組）政府保安事務主任朱文龍指，每一個人都很清楚工作，各自負責救援、聯絡、後勤，大家一起解決，無分彼此，很快就有默契。

衞生署主任顧問醫生范婉雯指，出發前接種疫苗，帶備藥物處理常見問題，到埗後要聯絡當地醫院。她指團隊要探討體溫問題，遇到遇難者都要保持良好的心理狀態。至於搜救犬都要小心照料。

雖然語言不通 亦受到居民掌聲鼓舞

入境處高級入境事務主任黃浩礎指，與當地居民沒有共同語言，當時將傷者送上救護車，居民都送上掌聲，是最鼓舞的時刻、歷歷在目。

消防處領犬員指每逢艱辛任務，與搜救犬的感情都會加深，他們在生活、訓練建立默契，與搜救犬關係如同父子。