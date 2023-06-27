首屆行政長官表揚榜　李家超：向土耳其地震救援隊致敬

本星期六（7月1日）是香港回歸26周年，行政長官李家超近日已在社交網站及不同傳媒，講述政府一年工作，及展望將來。李家超今日（27日）在行政會議開會前見記者，料再談及政府工作，及七一慶回歸的安排。



李家超表示，香港與內地全面通關後，他與各司長到內地訪問，指內地各省市頻繁到港訪問。他指，昨日（26日）與浙江省書記會面及出席論壇，與兩地部門簽署關於教育、馬術發展的備忘錄。

李家超指，今年秋天將舉行亞運會，香港將派出2,000多人的團隊，更有200人出戰亞殘會，預祝運動員取得好成績。

他透露，今日將於福建省書記會面，指當地增速極快，他提到福建福州的龍舟隊來港參加龍舟比賽。他指，明天將舉行閩港會議，提出深度合作。他指，浙江、福建都有香港辦事處，相信可以加強三地合作。

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另外，他提到行政長官表揚榜。他指，設表揚榜是 3月展開提名，由首長提名，提名十分踴躍，他指在考慮意見後，他宣布香港特別行政區救援隊成為首批受表揚的公務員。他讚揚救援隊前往土耳其救災，承受餘震風險，懷救生命的熱誠，最終成功救出四條生命，他指相信市民會如他一樣向救援隊致敬，表揚典禮將於7月舉行。

至於土耳其救援隊有何特質，能在首屆行政長官表揚榜上有名，他指最重要的是救援隊的行為體現出他們的理念，透過表揚榜可也大眾知道自己期望公務員要有何特質。

李家超：香港所做一切十分適應愛國主義教育

昨日全國人大審議愛國主義教育法，提及增強港澳台認同感。李家超稱支持愛國教育，要建立「一國兩制」相適應的主流價值觀。他指香港做了大量工作，包括中國歷史、國安法教育、認識國家政策，有推動青年人訪問內地省市。他指香港所做一切十分適應愛國主義教育，草案正審議中，屆時是否在香港適用，都需要諮詢基本法委員會再本地立法。

他指特區努力建設與「一國兩制」相適應的主流價值觀。草案提出一點與香港配合，就是堅持理性包容開放，尊重歷史教育，認為香港是包容的城市，與外國高度聯繫，香港做法與草案一致。

三人巡邏小隊分別由襯衣運輸署職員（右一藍衣）、九巴公司職員（站在車頭前）及一名保安（上衣黑底黃字）組成。他們完成富亨邨的巡查後，登上圖中的巴士離開。（梁鵬威攝）

兩蚊搭車首日巡查無檢控 李：高調讓市民知不能濫用

至於運輸署打擊2元乘車優惠，首日巡查到下午5時都沒有檢控。李家超指目的是阻嚇及教育，高調行動讓市民知道不能濫用，希望經過行動強調濫用嚴重性，違反法律可能帶來的後果。他指希望市民知道有執法、法律後果，之後都會不預告下突擊檢查，相信大部份市民都奉公守法。對於制度可否用得其所，他指會研究分析，希望不要濫用。

李家超上任將近一年，對此他感到這一年工作繁忙，但工作帶來無比意義。他指，過去香港因為疫情及社會混亂而損失了很多時間，而現時與團隊要做到最好，確保社會進步。他又指，自己要確保每個決定都準確，所以他一直提醒自己要聆聽意見。

其次，他指決策者的決定未必能滿足所有人，但最終都要為大眾福祉而下決定，即使部份市民不認同政府的決定也好。不過，他認為大部份市民都十分理性及現實，他指在有不少市民向他表示理解部份問題未必能立即解決。他重申，自己和團隊將繼續以「溝通」為理念。

他又指，對於社會復常，與內地通關、旅客回港等，雖然本港的復常力滯後，但香港都後來追上，預料今年本地經濟增長3.5%至5.5%。他直言，自己對於旅客及消費力度頂住香港經濟發展而感到樂觀。

未來一年，他認為房屋問題將是香港重大挑戰，政府將努力應對，他重申房屋未來有短期及長期供應，政府會盡所能增加土地供應。

他又指，政府會盡力對外爭取機會，改善香港經濟發展，而增加本地勞力供應也是政府未來目標之一。

七一很多免費活動，加上開心香港活動，被問及拉動內需有否成效。李家超指市民踴躍支持，表現開心，每次假期都有好地方去，對於消費有提振作用，旅遊業及本地消費是兩大支撐。他指消費券對本地消費有作用，消費增長中，內需亦有提振經濟作用。他指若活動更多，社會活力會更強。

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持刀傷人案增 李家超稱與2019年相比毆打案下跌

最近持刀傷人案件多，問及會否實施刀具管制。李家超指毆打等案件方面較疫情前下跌，又指疫情期間很少社會活動，數字要與疫情前比較。而整體傷人案件較2019年或上年都是下跌，呼籲不需要太擔心。

他指已經要求警務處高調巡邏，讓市民有信心。對於會否實施刀具管制，他指現時措施已經行之有效，繼續適用，如果刀具用於非法用途其實有法律管制，一般使用則要允許，現有法例符合實際、香港生活環境需要，有適當平衡。他指暴力罪案方面，其實數字與疫情前相差不遠，仍是世界最安全城市之一，外國人士來港都覺得香港安全。