慢性疾病共同治理先導計劃　李夏茵：不會豁免經濟有困難市民收費

政府的「慢性疾病共同治理先導計劃」，提出參加者與政府要共同付費，但醫務衛生局副局長李夏茵今早在電台節目中（17日）表明，不會豁免經濟有困難市民的收費。



李夏茵表明，慢性疾病共同治理先導計劃不會豁免經濟有困難市民的收費（資料圖片/盧翊銘攝）

根據計劃，當局會資助45歲或以上、無已知高血壓或糖尿病相關症狀人士，找《基層醫療指南》內的家庭醫生安排篩查及診治。篩查階段，政府會提供資助，同時建議市民支付120元。而治療階段，政府提出每次向醫生資助162元，另外每季資助藥費103.5元，病人要支付醫生訂明的「共付費」，建議每次150元，已包括基本藥物。

李夏茵認為，收費透明度很重要，相關醫生必須說明病人診金水平；又指計劃下使用的藥物，是以「非常優惠價錢」向醫管局供應商購買。

至於政府會否豁免經濟有困難的基層市民，例如領取綜援的人士的收費，李夏茵表明，正如大腸篩查等其他項目，即使病人有經濟困難，政府都不會豁免篩查或治療費用，理念是希望市民成為自己的「第一健康負責人」，患病的話應及早求醫，盡量減慢病情惡化的速度。

她又指，慢病共治先導計劃暫定為期3年，當局會進行中期檢討，研究應否進一步擴展計劃，並檢討推行模式。她強調，如果願意與政府共付醫療費用，都可以參加計劃，他們亦可在政府高度補貼的情況下，選用醫管局普通科門診服務，管控慢性疾病；但詳細安排仍有待與醫管局商討，需進一步釐清醫管局在基層醫療發展中的定位。