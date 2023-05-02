慢性病｜衞生署發表人口健康調查報告 逾５成人患高膽固醇

衞生署今日（4月26日）發表2020-22年度人口健康調查報告的第二部份，內容涵蓋本港人口的健康狀況，以及與健康相關的行為和生活習慣。報告發現慢性疾病在香港15至84歲人口中仍然普遍，調查項目中的高膽固醇、高血壓、肥胖及超重均出現輕微上升。



2020至22年度人口健康調查為第三次全港性人口健康調查，於2020年11月至2022年2月期間分住戶訪問及身體檢查兩部份進行。調查訪問超過16000名15歲或以上的陸上非住院香港人口，涉及超過7400個家庭住戶，當中超過2000名受訪者進一步完成身體檢查。其中，第一部份報告涵蓋住戶調查的結果已於去年十二月發表，今日發表的第二部份報告則涵蓋身體檢查的結果。

調查發現，慢性疾病在香港15至84歲人口中仍然普遍，其中，高膽固醇血症是最多人患的慢性疾病，佔51.9%，而糖尿病患者最少，僅佔8.5%。調查又指出，引致高血壓等慢性疾病的風險因素在港人身上十分常見，逾８成受訪者採高鹽飲食及鉀攝取量不足。

本次調查中高血壓患者佔29.5%，較上次進行的人口健康調查的27.7%有所上升，高血壓也是一個主要的心血管風險因素。如沒有控制高血壓，會導致心臟病、中風或腎臟衰竭等非傳染病。

而肥胖（體重指標≥25）及超重（體重指標≥23）的患者則分別佔32.6%和22%。衞生署表示，超重和肥胖是患上糖尿病、高血壓和癌症等常見非傳染病的風險因素。超重和肥胖的普遍率從上次進行的人口健康調查的50%增加到今次調查的54.6%，這可能與2020-22年度人口健康調查第一部份報告中顯示體能活動不足的情況顯著上升有關。

衛生署指，超重、體能活動不足、高鹽飲食和與進食蔬果量不足相關的鉀攝取量不足，均會導致高血壓。在高血壓的患者中，超過40%的人不知道自己患有高血壓，直至進行調查的身體檢查才發現，而類似情況亦出現在其他心血管的風險因素，例如分別有36%和70%的糖尿病和高膽固醇血症患者不知道自己的情況。

此外，本次調查採用佛萊明罕（Framingham）風險模型，以預測患上心血管疾病的風險，包括冠狀動脈心臟病、中風、周邊動脈血管疾病和心臟衰竭。

佛萊明罕（Framingham）風險模型是什麼？

佛萊明罕風險模型是一種用於評估心血管疾病風險的工具，以佛萊明罕的研究結果為基礎。佛萊明罕風險評估使用性別、年齡、收縮壓、吸煙狀態、糖尿病狀態和膽固醇水平等因素來預測十年內心血管疾病的風險。評分系統會根據這些因素對風險進行估算，並將結果分為低風險、中風險和高風險。佛萊明罕風險評估可以幫助醫生和患者了解他們的心血管疾病風險，並制定相應的預防措施。例如，對於高風險人群，可能需要進一步的檢查和治療，以減少心血管疾病的發生率。

衛生署套用了風險模型後發現，在30至74歲人士中，未來10年內患上心血管疾病的平均風險為11.4%，即每1000名該年齡組別人士中，可能會有114人在未來10年內患上前述的心血管疾病。

衞生署發言人表示，「為了預防包括癌症等的非傳染病，市民應實行健康的生活方式，例如進行足夠的體能活動、均衡飲食、保持健康體重、不吸煙和避免飲酒。慢性疾病患者應定期由醫護人員跟進病情，市民在有需要時盡快求醫作健康評估，以便及早發現疾病和處理問題。」

預防心血管疾病 養成６個生活習慣

預防慢性疾病並非一朝一夕的事，而是要從改善生活習慣開始。以下是６個預防心血管疾病和膽固醇累積的生活建議：

1. 飲食控制



控制總攝入熱量和飽和脂肪酸的攝入量，增加膳食纖維和水果蔬菜的攝入量。減少紅肉、加工肉、高糖食品、飲料和鹹食的攝入量。

2. 運動



每週至少進行150分鐘的中等強度有氧運動或75分鐘的高強度有氧運動。此外，還應該進行力量訓練和靈活性訓練。

3. 放棄不良生活習慣



戒菸、限酒、減少壓力和避免過度使用咖啡因。

4. 維持健康體重



減少過重和肥胖對心血管健康的影響。

5. 定期檢查



定期進行心血管健康檢查，包括血壓、血糖、血脂等指標，以及其他有關心臟和血管健康的檢查。

6. 注意心理健康



心理健康對身體健康同樣重要，建議適當減壓、保持良好的睡眠和充足的休息時間。

總之，預防心血管疾病和膽固醇累積需要多方面的努力，包括改變飲食習慣、增加運動量、調整生活方式、定期檢查和遵循醫療建議等。

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以下是7款有助於預防心血管疾病和膽固醇累積的食材：

1. 蒜頭



蒜頭含有硫化物和大蒜素等成份，有助於降低血壓和膽固醇，同時還具有抗血栓和抗氧化等作用。

2. 生薑



生薑含有薑黃素和薑辣素等成份，具有抗發炎和抗血小板凝集等作用，有助於降低心臟病風險。

3. 黑豆



黑豆含有豐富的膳食纖維和植物蛋白，同時還含有類黃酮等成份，有助於降低膽固醇和控制血糖。

4. 菠菜



菠菜含有豐富的維生素和礦物質，同時還含有類胡蘿蔔素等成份，有助於降低膽固醇和控制血壓。

5. 燕麥



燕麥含有豐富的膳食纖維和β-葡聚糖等成份，有助於降低膽固醇和控制血糖。

6. 紅酒



紅酒含有豐富的多酚和類黃酮等成份，有助於降低膽固醇和控制血壓，但飲用量應適量。

7. 健康油脂



包括橄欖油、亞麻籽油等，含有豐富的單不飽和脂肪酸和ω-3脂肪酸等成份，有助於降低膽固醇和控制血壓。

（參考資料：衛生署）