陳國基指年輕人「養狗仔唔養人仔」　9月推在校課後託管鼓勵生育

扶貧委員會周五（16日）召開第二次會議，政府在會上指在新學年推出「在校課後託管服務試行計劃」，讓有需要小學生課後留校託管，以便家長可選擇外出工作。政務司司長陳國基今日（17日）在電台節目表示，本港出生率低，年輕人「養狗仔都唔養人仔」，政府正研究鼓勵生育措施補充人才庫，除了增加子女免稅額外，亦包括該託管計劃，由志願機構入校託管學生至晚上六、七時，現階段計劃基層家庭免費，比較富有家庭則須付「成本價」。



陳國基6月17日在電台節目指，香港出生率低，港府正研究鼓勵生育措施。(資料圖片/陳國基Facebook圖片）

陳國基今日在電台節目提到，香港出生率很低，2021年最新跌至只有0.77，即每名女士平均生不夠一名嬰兒，難以達到總和生育率2.1的更替水平（即可維持現有自然人口的生育率），陳說：「如果你問香港年青人，（他們）養狗仔都唔養人仔。」

陳國基指，正研究鼓勵生育措施，除了增加子女免稅額外，亦在扶貧委員會提出，商討校內課後託管服務，由志願機構入校，託管學生至晚上六、七時，起初會提供約3,000個名額，現階段計劃基層家庭免費享用服務，「比較上富有嘅家庭」則僅付「成本價」，相信最快在9月新學年便可投入服務，政府將會撥款9,000多萬元支持計劃。

政府計劃在新學年推出為期一年的「在校課後託管服務試行計劃」。（資料圖片）

他續指，計劃涵蓋小學，現時已有數十間學校表明有意參與，涉及港、九、新界的學校，「希望志願機構除咗同我哋睇住啲仔之外，仲希望能夠畀啲服務佢，教下佢嘢，唔係一定上堂、唔係一定要數理、理科，唔係呢啲。」他舉例指，可參考「共創明Teen」計劃的題材，教授學生理財等課外活動。

他指「共創明Teen」計劃至今共有2,800名學生參與，有友師帶他們「開眼界」，亦可一嘗坐飛機，認為參與的學生改變很多、視野擴闊、自信心亦增加。他透露，稍後將會有20多名學員到四川交流，學習服侍熊貓，學習當一個飼養員，希望日後可開更多內地交流團。

他續指，首期「共創明Teen」學生將會在10月畢業，第二期計劃會緊接接受申請，會研究擴大至居住在公屋的學生。被問到早前有多名參與者退出計劃，陳國基指，至今約有20多人退出，形容只佔整體的少部份，當中大部份計劃開始前，便以「好忙」為由退出，認為是可惜，當局會與他們聯絡，查詢他們會否重新參加。