立法會參觀福建華僑大學　陸瀚民倡參考國情教育寫調研報告

立法會福建考察團今日（18日）展開第4日行程，一行人早上到華僑大學參觀。立法會主席梁君彥指，議員都很讚歎這群年輕人的幹勁與毅力，不少香港學生流露出畢業後對融入國家及世界發展大勢的憧憬，亦有學生分享他們如何克服挑戰，融入內地的校園生活。



有份考察的經民聯選委界議員陸瀚民指，華僑大學的國情教育是必修科，需要撰寫調研報告，值得本港參考。



行程首先參觀校史館，了解「僑胞知音」廖承志建校歷史及歷年發展。其後參觀華僑大學圖書館，並與學校領導、學生交流座談。

梁君彥在社交平台上指，近年愈來愈多香港學生北上讀書，立法會代表團來到福建考察，當然要深入了解福建的教育工作，又表示很高興能與華僑大學的香港學生交流，了解他們在校園和廈門生活、學習以及就業情況。

他提到，華僑大學有2,900多名學生來自香港，是香港學生最多的內地院校之一。他又寄語這群學生最重要有信心、不計較，目光要放得長遠，視野要開闊。

陸瀚民︰香港的大學國情教育只是初起步

陸瀚民發言時指，明天（19日）就是DSE放榜，，他希望華僑大學在協助港青在學業、就業、創業、置業上，能夠建立起在大灣區內地城市的網絡。

此外，他認為香港現在由治及興，可是香港的大學中的國情及國安教育，還是在起步階段。他說華僑大學的國情教育值得本港參考，課程包括：國史研習、國情調研、國安教育、國情培養。當中分開兩部份，第一是基礎課堂，第二就是國情調研。國情調研就是要學生去在內地的各個地方，去調研當中的國情發展，並提出建議報告。據學生事務處的署長稱，他們還辦了一個學生調研報告比賽，基本上所有畢業生也會經過國情教育課程和調研。