立法會代表團福州繼續考察　探訪「福建計劃」香港長者

立法會主席梁君彥率領立法會代表團今日（7月16日）繼續在福建省福州市的職務考察，了解福州在歷史文化保育所作的努力，以及在智能產業和資訊科技的最新發展。此外，代表團下午探訪了在福州居住的香港長者，進一步了解在特區政府推行的「福建計劃」下，他們的退休保障和在當地生活的情況。



了解歷史文化保育及科技發展

代表團早上先到訪國家級旅遊景區三坊七巷。三坊七巷的歷史可追溯至唐朝，是內地保留規模最大的古建築街區，屬於全國文物重點保護單位。議員乘坐電動車遊覽三坊七巷歷史文化街區，並參觀近代名人故居，了解當地在保護歷史建築和推動旅遊發展方面的工作。

代表團隨後與福建省人民代表大會代表、中國人民政治協商會議福建省委員會委員舉行座談，就共同關注的事宜交換意見。

代表團下午探訪了在福州居住的香港長者，並進一步了解在特區政府推行的福建計劃下，他們的退休保障和在當地生活的情況。

代表團接着參觀了福建星網銳捷通訊有限公司，了解該公司把網絡通訊、終端設備及視頻等技術應用在不同產品上，例如應用在醫療、教育及零售等業務。

晤福州市領導 明往廈門

晚上，代表團與福建省委常委、福州市委書記林寶金及福州市人民政府的領導會面。多名議員在會面中，就數字經濟、貿易物流、文化旅遊等不同領域發表意見，探討如何加深港閩的合作和聯繫。

代表團明日（17日）將前往廈門繼續職務考察。