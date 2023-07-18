公務員學院與北大合辦課程　逾百高官學習共產黨與「一國兩制」

公務員事務局公務員學院與北京大學港澳研究院合辦的「一國兩制」及當代中國深入研習課程，今日(18日)在公務員學院開課。第一課主題為「中國共產黨與當代中國」，由北京大學國際關係學院教授潘維主講，講解中國共產黨的憲制地位和治國理念，及與「一國兩制」的關係。



約70名學員在公務員學院參與硏習課程，逾100名政治委任官員和首長級人員報讀旁聽，透過網上上課。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，課程旨在讓高層官員及首長級公務員對「一國兩制」及國家政策有更深入的了解，希望學員把握機會，為港貢獻。



整個課程共十二講，每月一講。課程分為「一國兩制」和當代中國兩部分，涵蓋的主題包括：中國共產黨與當代中國、中國特色社會主義思想、「一國兩制」的理論與實踐，以及當代中國社會、經濟、國防、科技等多方面的發展。課程由具份量的內地專家學者主講，並與學員作深度交流。

楊何蓓茵於開班儀式中致辭，感謝國務院港澳事務辦公室及北京大學對課程的支持。她表示，課程旨在讓高層官員及首長級公務員對「一國兩制」的實踐、國家的宏觀政策和發展有更全面的理解，配合香港積極融入國家發展大局。