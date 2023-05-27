重啟與內地公務員互換交流　楊何蓓茵拆解「不接地氣」批評

因疫情而中斷的「公務員交流計劃」下半年重啟，首階段到大灣區內地城市交流，而兩地公務員的互換「掛職」期延長至3個月。公務員事務局局楊何蓓茵稱，參與的公務員將被分派至具體工作崗位，有更充裕的時間深入了解內地的政策及製定政策時的工作方式。



她又拆解本港公務員被批「 不接地氣」有兩個原因，分別是部分公務員過往對市民的問題缺乏切身了解，期望公務員今後能換位思考，設身處地感受市民遇到的困難，作出相應調整。此外，是政府在追求效率的同時要兼顧多項原則，以體現公平性，以致市民不理解為何政府的工作流程較長，認為可以在溝通上作改善。



楊何蓓茵指獲夏寶龍接見，反映對公務員重視（港台直播畫面截圖）

楊何蓓茵接受GDToday、南方+記者訪問時表示，自2002年起，特區政府先後與上海、北京、杭州市政府及廣東省政府等合辦「公務員交流計劃」，互派公務員暫駐對方機構，為期4周。截至2020年，平均每年有約100名公務員參與，但過去三年受疫情影響而被迫暫停。

她表示，計劃下年半重啟，首先開展與大灣區內地城市的交流，交流期由4星期延長至3個月。

挑選明日之星到北大修讀碩士課程

此外，公務員事務局正安排第二批高級公務員參加2023年在北京大學舉辦的兩年制公共管理碩士課程，今次除課堂學習，還設置了社會實踐。她透露，目前已選定兩處地點作為實踐地，其中一處為雲南省某縣城，觀察當地的鄉村振興情況。她強調，獲選的學員不是普通高級公務員，而是有潛力晉升到政府高層的高級公務員。她形容，這是一次難得機會，讓他們更好地理解國家扶貧等政策如何實施和落地。

不認同公務員出現離職潮

加強培訓的同時，引入新力軍也是當務之急。 她承認現在公務員空缺率的確較高，編制逾19萬，實際人數卻是17萬多，但她不會形容這是一波離職潮。

截至2022年12月31日，香港公務員共計173，664人。 2021/2022年度有超過1萬名公務員離職，其中約6000人屬正常退休。

楊何蓓茵坦言，公務員人數下降，確對工作造成影響，當局已採取多項計劃應對，例如探索利用人工智能等科技替代部分人力，也會加大力度進行招聘。

她不認為公務員職位在就業市場的吸引力下降，指去年招募作為政府決策層的政務主任職系為例，指有9000多人爭奪30至40個職位。因此，她不太擔心年輕人加入政府的熱度降低，唯一的問題是要找到最合適人選，強調政府在搶人才的同時絕不會降低標準。