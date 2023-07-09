公務員將有序恢復內地培訓交流　楊何蓓茵：樹立學習國家事務榜樣

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（9日）在社交平台發文，總結上任一年的工作成果。她提到當局正追回疫情期間失去的時間，有序恢復公務員到內地進行的培訓交流，加深公務員對國家發展的了解，從國家治理中學習，提升公務員隊伍工作的質素。



她又提到今年6月1日開始，當局正式擴大參與公務員招聘的資格至新學年升讀大學三年級，或正在就讀大學三年級的學生，透露將於暑假會繼續加強新措施的宣傳推廣工作。



楊何蓓茵透露將有序恢復公務員到內地進行的培訓交流。（楊何蓓茵Facebook影片截圖）

楊何蓓茵回顧過去一年，局內強化公務員整體管理制度，於招聘、醫療福利、培訓交流、優化動員機制等方面的工作成果。她特別提到，經歷三年疫情，局方全力追回失去的時間，將有序恢復公務員到內地進行的培訓交流。

她指，上月底率領超過20名常任秘書長及部門首長在北京及浙江省研修及考察，今次常任秘書長及部門首長研修及考察團是時隔5年再次成行，人數為歷來最多，亦為其他公務員樹立了學習國家事務的榜樣，意義重大，強調我們會繼續推動並深化各級公務員到內地的培訓交流工作，加深公務員對國家發展的了解，從國家治理中學習，提升公務員隊伍工作的質素。

楊何蓓茵指當局將於暑假繼續加強宣傳推廣擴大參與公務員招聘的資格政策。（楊何蓓茵Facebook影片截圖）

另外，她指當局將於暑假繼續加強宣傳推廣擴大參與公務員招聘的資格政策，希望吸納更多有志之士加入政府服務。