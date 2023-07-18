董經緯具豐富國安經驗及法學會背景　劉兆佳：助加強港警執法能力

懸空約半年的中央駐港國安公署署長一職，國務院終於今晚（18日）公布由曾任國家安全部副部長的董經緯接任。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為在現時美國和部分西方國家不停遏制中國和香港情況下，董經緯的國安經驗有助強化本港警方國安處的執法能力。



中央駐港國安公署原署長鄭雁雄今年1月中，獲任命為中聯辦主任後，中央駐港國安公署署長一職便懸空至今，國務院終宣布由董經緯接任。董經緯歷任河北省國家安全廳黨委書記、廳長，國家安全部黨委委員、副部長、政治部主任。中共十八大、十九大代表，第十三屆全國政協委員。由此可見，董經緯的工作練歷以維護國家安全為主。

主持座談會 籲做好防奸防諜工作

2021年，董經緯以國家安全部副部長身份，曾經主持召開座談會。座談會指出，做好反奸防諜工作，既要抓間諜，又要抓｢內奸｣和｢幕後金主｣，又認為當前境外間諜情報機關和各種敵對勢力對中國滲透竊密活動明顯加劇，特別是個別人員甘願做｢內奸｣，與境外間諜情報機關和敵對勢力暗中勾結，大肆從事反華活動；個別人員充當｢幕後金主｣，通過非法途徑向敵對勢力輸送資金，用於支持反華活動。

劉兆佳：助加強中央與本港應對國安威脅

劉兆佳向《香港01》分析指，董經緯原為國家安全部副部長，富有維護國家安全的經驗，特別是了解與香港有關的國家安全威脅。在美國和部分西方國家不停遏制國家和香港的大環境下，外部勢力仍會繼續利用香港這個高度開放的城市威脅國家安全。

他認為，由董經緯出任國安公署署長，對加強中央和特區政府合作應對國家安全威脅、強化香港警方國安處的執法能力，應該有效用。

國家安全部副部長董經緯，獲國務院任命出任駐港國安公署署長。(新華社圖片)

具備中國法學會副會長背景

除了維護國安的實戰經驗，董經緯2019年當選中國法學會副會長。而中國法學會根據網頁簡介，中國法學會是中國共產黨領導的人民團體，是法學界、法律界的全國性群眾團體、學術團體和政法戰線的重要組成部分，是黨和政府聯繫和團結廣大法學法律工作者的橋樑和紐帶，是加強社會主義民主法治建設，推進全面依法治國、建設社會主義法治國家的重要力量。而全國人大為中國法學會的最高權力機關。

董經緯為中國法學會副會長，學會網頁亦有其個人履歷簡介（中國法學會網頁截圖）

董經緯今年5月便以中國法學會副會長、國家安全部黨委委員、副部長的身份，出席中國法學會舉辦的《習近平著作選讀》學習交流會。會議強調，要把握原著精神，全面學習領會習近平新時代中國特色社會主義，持續深入學習習近平法治思想和總體國家安全觀。

至於董經緯具有中國法學會副會長的身份，出任駐港國安公署署長一職是否有特別含意，劉兆佳則認為其國家安全工作的背景更為重要。