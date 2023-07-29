專訪｜林琳：母嬰健康院幫到手！　大力推薦新手媽媽去「尋寶」

新手媽媽零知識照顧嬰兒，通常都會循幾個方法學習，包括上堂、上網或者向家中長輩請教。立法會議員林琳也是一樣，兒子「波波」出世之前的幾個月，兩夫婦在網上惡補知識。



波波出生後，醫院請林琳到母嬰健康院登記，超初以為都是「循例手續」不以為意，後來發現院方有不少服務，更有多本「湊仔秘笈」，認為值得大力宣傳，並建議簡化應診流程以方便新手媽媽。



林琳乳管阻塞要帶波波才可應診 全程零作用

新手父母往往會遇到很多問題，所以嬰幼兒服務是一個龐大市場。林琳生育後發現自己乳管阻塞，坊間的催乳服務一般都要數百元一次，後來發現母嬰健康院都有相關服務，而且費用全免。

不過，林琳應診當日卻遇上哭笑不得的事。乳管阻塞是媽媽的身體情況，當日林琳也是這樣想，所以沒有帶波波去母嬰健康院，但職員卻說要帶嬰兒一同前來才可以應診。她馬上回家抱波波到健康院去，奇怪的是最後整個過程都沒有波波「大派用場」的時候。「係零作用！」林琳憶述當日情形都覺得可笑，「抱住嬰兒應診很辛苦，如果不必要就可以考慮簡化流程。」

母嬰健康院小冊子「不得了」 零知識睇完都OK

新手媽媽缺乏育兒經驗，很多時會上網搜尋育兒意見，同樣是新手媽媽的林琳亦不例外，她說以中文在搜尋器一搜，通常找到的都是台灣的資訊，香港的就比較少或在很後的位置，礙於地域性的限制，內地資料的就要以內地社交平台「抖音」了解，而以英文搜尋就找得到比較多由英國國民保健署（NHS）提供的資訊。另外，網上資訊亦未必完全可信，對於不擅於處理網絡資訊的媽媽來說，無法免除「中伏」的風險。

後來林琳丈夫從母嬰健康院找到不同階段的育兒手冊，讓新手媽媽爸爸按階段翻閱育兒資訊，包括嬰兒各情況的表現等。林琳一看發現「不得了」，「湊仔秘笈」圖文並茂，詳細講到各種情況的原因及應對方法。她舉例指波波出生時有些白色小顆粒在鼻頭上，翻閲小冊子後發現應該是嬰兒粟粒疹，對孩子也不會帶來不舒服，不需治療，亦令她放心。

這些小冊子的包裝比較老套，但林琳強調資訊齊全和充足，「基本上係你零知識，生咗個仔，睇呢本嘢無問題！」訪問期間林琳大力推薦，認為相關部門應該做更多宣傳，「唔放上網絕對晒料！」她建議拍成短片，邀請護士講解，讓新手媽媽更容易消化內容，別浪費這麼好的教材。

中港消費價差大 波波寫真照貴孕婦照數倍

嬰兒快高長大，外貌轉眼就有很大變化，不少父母都想拍照紀念。林琳都想為波波留下難得的回憶，於是和丈夫選擇拍攝寫真服務，發現香港和內地的收費可以相差數倍！

他們一家三口在香港拍了一輯寫真，花了接近7,000元，但只有電子檔案，實體相要另外收費。不過，兩夫婦在波波出生前到內地拍攝一輯寫真，大約只需要700元人民幣，連相冊和相架都只花費不足1,000港元，而且每年生日會免費替波波拍一張相。兩人笑指香港生意難做，「人工高，員工手勢亦不是特別的好，場地又貴」，結果不少人都選擇北上消費，「點鬥呀？」