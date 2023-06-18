林琳一家三口迎首個父親節　甜蜜喊話：辛苦新手爸爸｜政壇諸事町

民降聯立法會議員林琳與老公的愛情結晶品「波波」於6月6日搶閘出世，剛巧趕上與爸爸慶祝今日（18日）的父親節，林琳在社交平台發帖感謝老公對她的悉心照顧，最後更不忘甜蜜地向老公打氣：「辛苦晒你啦新手爸爸！」



林琳的預產期原為今年7月，但男嬰「波波」於今個月6日「搶閘出世」，令林琳笑指：「趕住同爸爸過第一個父親節」。今日（18日）適逢是林琳一家三口過的第一個父親節，她大方在社交平台分享與老公近來的相處點滴。

林琳指，自己在懷孕期間，老公陪她看醫生、帶她吃美食、散步；到「波波」出世後「老公眼濕濕望住我話『老婆辛苦啦』」；產後第一日回家時，老公在家中奔波勞碌；長輩來家中探望「波波」時，「老公行過嚟錫我一啖，『我愛你呀老婆』」，如此種種令林琳直呼：「真係咩都值得晒！」

林琳最後不忘感謝老公的付出及互相打氣：「希望我哋可以白頭到老，睇住波波成長成才。辛苦晒你啦新手爸爸！」真的羡煞旁人。

李梓敬收無價「紅跑車」父親節禮物

身為兩子之父的新民黨立法會議員李梓敬應該對父親節已毫不陌生，不過他今年的父親節禮物竟是一架紅色「跑車」，來頭認真不小！原來，這架跑車是李梓敬兒子親手畫給他的父親節禮貌，兒子更可愛地在畫作上留下署名。

新思維父親節街站無奈腰斬 不減雅致：轉場飲茶、食粽！

新思維主席狄志遠連同黨友黃俊瑯、崔定邦、彭意婷今日（18日）原定在油麻地擺街站與街坊一同慶祝父親節，但可惜天公不造美，活動最終因下大雨而無奈取消，雖然活動未能順利舉行，但都無減一行人慶祝父親節的雅致，眾人一於轉場飲茶、食粽！