專訪｜懷孕一場意外嚇到爆喊　林琳苦盡甘來練出「湊B」神功

隨着立法會踏入暑假休會，剛誕下一子的立法會議員林琳，終於可以全心全意照顧兒子「波波」。莫說「波波」現時肥肥白白，他可是搶閘早一個月出世的早產嬰兒，一開始只有五磅重，作為「新手媽媽」的林琳能把「波波」養得珠圓玉潤，只因「波波」是「天使BB」，但事實上懷孕對每一位媽媽來說都毫不簡單。



林琳懷孕期間並沒有坊間所流傳的「好辛苦、身體反應大」。（鄭子峰攝）

懷孕看似輕鬆 卻是驚險萬分

「所有嘢極度順利！」林琳懷孕期間並沒有坊間所流傳的「好辛苦、身體反應大」，甚至沒有發福，反而更瘦了，期間亦沒有偏食，只是一開始會有睡意，及一點兒皮膚敏感。

一切看似順利進行，但其實膽戰心驚。

選擇人工受孕的林琳每天都需在身上打兩針，分別在肚皮上打上薄血針，在臀部打上「油針」。打「油針」的過程毫不容易，她仔細說明，「油針」必須打在臀部的左上方或右上方的肌肉，非常講究，因此請曾是醫務人員的母親每天為她打針，「呢啲時候信唔過老公！」可是，肌肉吸收「油針」較慢，3個月的打針日子令林琳的臀部隆起一個個的硬塊，又要每天在肌肉餘下部份另覓位置注射，相當的痛。

林琳逾20萬元人工受孕 更受皮肉痛：3個月捱成200針｜政壇諸事町

一波未平，一波又起，林琳終於完成了3個月的療程，可以停藥之際，郤出現一件令她非常崩潰的事。

夏寶龍訪港當日一場意外 兩夫婦幾乎崩潰

當時正值港澳辦主任夏寶龍訪港，約凌晨5時，林琳從睡夢中醒來，驚覺床上濕透，隨即到洗手間檢查。林琳沿路「流到成地血」，甚至上廁所時「爆血」。如廁期間，林琳形容感覺排出了一個物體，「因為任何事都要畀醫生檢查」，便撿起那血淋淋的東西。她非常擔心是因停了藥而失去了孩子，回憶當時極為崩潰，與丈夫哭了很久，才接受現實。

及後她馬上找醫生，不過出人意表地，照超聲波檢查時卻見到畫面郁動，又聽到「撲通撲通」的聲音。醫生告知：「個BB仲係度喎！」原來那物體是血塊，實在是有驚無險。醫生亦提醒林琳需要休息多點，惟林琳笑稱：「我之後就去咗開會啦！」

醫生提醒林琳需要休息多點，惟林琳笑稱：「我之後就去咗開會啦！」（鄭子峰攝）

波波搶閘出世打亂準備 朋友物資支援

林琳的子宮內一直都有兩個子宮肌瘤，懷孕期間為此十分擔心，擔心營養只會供給子宮肌瘤，嬰兒卻得不到任何營養。幸好波波未出世就十分醒目，林琳說他避開了肌瘤，獨自在另一角落生長，「好似屋仔咁，佢住其中一間房」，有足夠的營養成長。隨着波波在子宮內長大，該「屋仔」沒有空間讓波波繼續生長，最後他提早1個月搶閘出世。

「緊係未準備好啦！」波波的提早到來令林琳措手不及，林琳直言甚麼都未準備，所幸有好友襄助，贈送一些嬰兒衣服及用品給她，「張BB床朋友送嘅，實木㗎！」不過她補充，初生嬰兒的身體長得快，波波剛出生時骨瘦如柴，甚至能看見背上的骨凸出來。在夫婦的照料下，波波的身體長得很快，現在還長出雙下巴。

林琳描述，波波的衣服很快就不合身了，要不停地換新尺碼，故此，有時亦會穿朋友嬰兒的舊衣，同時又會捐贈波波的舊衣，「全部擺曬落堆填區冇意思！」

「天使寶寶」波波 「唔扭計」亦有例外時

照顧波波的任務落在這對新手父母身上，林琳負責早更的工作，而夜更則由丈夫負責。她直言「好難適應！」只因她平日習慣早上6時起床，但現在為了準時餵奶，需要早半小時起床，雖說是半小時，但林琳認為要改變生活習慣，實在是困難！更何況林琳身為立法會議員，理應準時開會，她又笑稱：「有時喺立法會會掛住BB。」

幸好，波波是個「天使寶寶」，每天就是飲奶、睡覺、大便，「扭計」更是寥寥可數，林琳指，波波只會在換尿布時哭，平日都不會大哭，吃飽就會熟睡，相當「易湊」。

不過，「天使寶寶」都有身體不適的一天。林琳和丈夫的分工是配合他們的作息時間，一切本該是相安無事，但波波一次腸胃不適不僅令波波徹夜難眠，甚至掀起丈夫的連夜噩夢。

雖說波波的身體十分健康，但初生嬰兒的腸胃是十分嬌嫩的。那次凌晨，波波的腸胃不適，正值是丈夫的「通宵更」，波波不停大哭，丈夫只好抱起來哄，一放下，波波又繼續大哭，折騰了丈夫一整個凌晨。林琳只好早起一小時，凌晨4時多就接丈夫的更。林琳笑指，是次事件令丈夫十分崩潰，一入睡便會夢見波波痛哭，噩夢驚醒，波波卻正安然無恙地熟睡，以致丈夫「心理極不平衡」。

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兩招讓嬰兒與貓和平共處

作為新手媽媽，互聯網成了林琳的「湊B攻略」。很多嬰兒的媽媽都為嬰兒戴上手套，防止他們抓傷自己，可是林琳並沒有為波波戴手套，因為她參考了網上的專家意見，發現原來戴手套會影響嬰兒的末肢神經發展，妨礙嬰兒的手部抓握動作。取而代之，她更頻密地為波波剪指甲。

不單如此，林琳更在網上學會如何為嬰兒「掃風」，她講解道，只要在嬰兒的後背輕按特定位置就能化解胃氣，笑指十分佩服陪月員能15分鐘不停拍打嬰兒掃風。

坊間一直流傳不能讓小動物與嬰兒共處，可林琳卻沒有任何忌諱，讓波波與兩隻貓共處。林琳在帶波波回家前，先把毛巾放在他的後背，把染上波波氣味的毛巾給兩隻貓聞，習慣新的氣味。至於皮膚敏感方面，丈夫把貓毛擦在波波手腳上，確保沒有任何皮膚敏感後才帶波波回家。直至現在，波波也與兩貓和平共處。

林琳沒有任何忌諱，讓波波與兩貓共處。（鄭子峰攝）

國際學校本地學校大不同 待人接物需自己學習

「要送子女去Playgroup（學前遊戲小組）嗎？」相信這是很多父母的疑惑，林琳亦不例外，市面上有不少Playgroup及學前班讓幼兒報讀，前者是讓他們玩遊戲，後者則是學習上學的紀律。林琳有聽過朋友分享經驗，小朋友反映Playgroup「好悶」，有些父母甚至為子女報讀3個Playgroup。總結人家的經驗，林琳認為要配合小朋友的性格，輕鬆地說道：「就算報都只係報一個，我寧願帶佢去大棠仲好！」

林琳自15歲便到澳洲留學，她憶述，當年有很多事情都需要自己決定，父母會一年或是一個學期轉帳一筆生活費給她，於是她15歲便需要自行規劃、分配資金的用途。林琳更指，有些同學會將生活費賭清光，最後流落街頭，她說人在外地要做很多選擇，「個人會大得快啲 」。

雖說波波才剛出生，但林琳已打算未來讓波波在港讀幼稚園及小學，只因想讓波波有個穩固的中文基礎，「中文我哋好難教」，或許等到波波約15歲才會送到外國讀書，其中的候選名單是瑞士。她笑指，現在有很多學生11、12歲便送到外國留學，但他們的中文水平未必很好，15歲到澳洲留學的她中文水平反而可能比香港的學生還好。

林琳認為自己不會是個「虎媽」，會重視波波的成長。她說未必會把波波送到國際學校，認為本地學校能令他學習到中國社會的待人接物、處事態度，又希望波波的成長能夠「Chill啲」。