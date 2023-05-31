區會改革草案首讀　曾國衞：不容損害國家與香港利益的事再發生

落實完善區議會的《2023年區議會(修訂)條例草案》今日（31日）提交立法會進行首、二讀，正式展開立法程序。政制及內地事務局局長曾國衞稱，政府絕不能夠讓過去危害國家安全、損害國家和香港利益的事情再次發生。



他形容今次草案承載全體市民對美好生活、社區和諧的強烈渴求和期盼，政府必定全力做好地區治理工作，令五光十色、人才匯聚的新一屆區議會，可以明年1月1日如期就任。



曾國衞向立法會提交修改區議會選舉方案的條例草案（梁鵬威攝）

曾國衞向立法會提交修例草案時指，海內外敵對勢力容不得香港快速發展和繁榮穩定，容不得香港生活在法治、自由和民主的環境，千方百計詆譭、污衊和破壞，2019年修例風波幾乎將香港推進萬劫不復的深淵。他指，「黑暴」盛行時，有反中亂港分子透過區議會制度，使用卑鄙的古惑伎倆，製造政治化的議題，造謠發布虛假消息，挑動群眾對政府的仇恨，從而騙取大量選票和議席；在篡奪區議會控制權後，倒行逆施，作出危害國家安全的行為，鼓吹「港獨」，干擾政府施政，分化社會，漠視民生

他形容，在原區議會不完善的制度下，有區議員試圖將區議會轉為政治化，使區議會偏離《基本法》的職責，區議員分化社會、漠視民生，直至中央出手，《香港國安法》出台後成為香港的定海神針，在完善選舉制度下成功落實「愛國者治港」。

不過，他指有區議員因心虛，而不願宣誓，形容他們「不是真心誠意愛國愛港」，最後大量議員辭職，導致區會人數大減，指要糾正及完善區議制度，不能讓這事情再發生。

他又感謝社會各界自發成立「撐完善地區治理大聯盟」在線上線下收集超過160萬個簽名，支持政府方案。

狄志遠強調市民以往想透過區議員表達不滿，但不代表區議會在民主政制上有錯誤。（文睿攝）

狄志遠不希望區議會成政府啦啦隊

不過，新思維立法會議員狄志遠對曾國衞的嚴厲指責感到不滿，他強調市民以往想透過區議員表達不滿，但不代表區議會在民主政制上有錯誤。他期望，新的區議會仍可反映民意，將民意納入施政中，直言：「唔想區議會變成啦啦隊或者推銷員。」被問到會否提出修定案，狄志遠直言，現階段談支持或反對也言之尚早，未來會積極與政府討論方案。

陳沛良表示，儘管條例現已提交立法會審議，但他認為當局相關解說宣傳的工作不能停，要繼續進行，尤其是要重點培育培養年輕人的主人翁意識，推動基層年輕人認同新制度，甚至參與地區治理與諮詢工作。他直言：「始終，香港社會的未來發展要靠我們的下一代。」