曾國衞：一年當五年心態追時間做事　盡快敲定區選日期

政制及內地事務局局長曾國衞指，新一屆政府上任一年，本著「一年等於五年」、「一天當兩天用」的心態，因很多事情要追時間、追落後。隨著《2023年區議會（修訂）條例》今日（10日）刊憲生效，他稱正與選舉管理委員會商議，期望盡快敲定年底進行的區議會換屆選舉確實日期。



全體立法會議員一致通過區議會改制，曾國衞指重塑區議會是政改最後拼圖。（資枓圖片/林靄怡攝）

曾國衞接受《星島日報》訪問回顧上任一周年工作時指，難得現時香港社會氛圍已改變，「好多嘢唔怕做唔到，最怕諗唔到。」他又指，以往政府有工作想推動，知道應該要推動，但客觀條件未必容許，例如議會中有很多反中亂港分子不斷阻撓及煽動，挑起市民對政府的不滿。

他又指，只要有利於香港整體發展的事情，難得現在大家可以一展抱負，更應該做，「如果有能力做一件事，做好件事，是『造福』；如果有能力做一件事，不做件事，是『造孽』」。

不應把投票率高低與市民支持度掛鈎

他強調要確保區議會選舉在公開、公平、誠實、高效和人性化下有序地順利進行。至於投票率的問題，他認為投票率受很多因素影響，不可以完全將投票率和市民支持度直接掛鈎，西方民主國家很多選舉的投票率不是特別高，強調最重要是區議會真正能為市民辦實事，謀幸福。

由於新一屆區議會採用委任、間選及直選混合模式產生。曾國衞說，政府正物色具才幹、能力經驗切合地區需要的愛國愛港人士擔任委任區議員。

曾與北京部委商取消「黑碼」

對於有聲音希望取消港人北上仍需持有俗稱「黑碼」 的健康申報，曾國衞表示，早前與行政長官李家超到北京訪問時，與相關部委商討有關問題，相關部委亦明白香港市民的訴求，會盡努力將程序簡化，便利市民出行，至於完全取消健康申報會有進一步研究。