科創議員結束安徽合肥之行　考察科大訊飛等三大企業

五名科技創新相關的立法會議員葛珮帆、邱達根、吳傑莊、尚海龍與黃錦輝，今日（20日）展開最後一日安徽合肥考察行程。三天考察除了與當地官員和企業代表會面，亦拜訪了三間大型科創企業，即科大訊飛、華恒生物和聯寶科技。



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科大訊飛是智能語音和人工智能（AI）企業，並涉足智慧教育、智慧醫療、金融科技、智能汽車等領域。華恒生物擅長合成生物技術，從事生物基產品研發、生產、銷售，該公司的綠色生產線，年產量佔據了全球市場的70%。型於聯寶科技則是全球最大的智能計算設備研發和製造基地，是聯想集團（Lenovo）的子公司，亦是合肥首家千億企業，安徽首家百億美元外貿企業。全球每銷售8台聯想筆記本電腦，就有1台產自聯寶科技。

華恒生物來港設研發中心 董事長已透過高才通來港

華恒生物正計劃在香港設立全球研發與業務中心，董事長兼總裁郭恒華亦已經成功透過「高才通」計劃申請來港。五名議員都表示歡迎，並希望有更多內地創業家和科技人才來港發展。

此外，考察團今日早上參觀了安徽創新館，了解當地新一代信息技術、智能裝備及新材料、新能源汽車、智能家電、生物醫藥和高性能醫療器材、航空航天裝備等方面的發展，下午轉往山東青島繼續考察。