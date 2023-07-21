中大改革草案首次審議　梁美芬拒絕校董舉行公聽會要求

三名身兼中大校董的立法會議員包括張宇人等提出私人草案，建議修改中大校董會組成方式及提高聘任校長門檻等。立法會相關法案委員會今日（21日）首次召開會議審議條文，有份提出草案的工聯會議員鄧家彪指出，中大改革管治政治化，如舉行公聽會可能批評多於審議條文，為保護中大，回復理性，書面收集意見更詳盡、更合適。不過，選委界立法會議員江玉歡則指，面對面的公聽會更公開透明，不贊成書面表達意見更加理性。



會議一開始即討論中大校董楊于銘昨日（20）發公開信要求辦公聽會一事，委員大約討論約十五分鐘後，即決定不辦公聽會。本身也是中大校友的草案委員會主席梁美芬認為書面表達意見更合適、更深入，又稱很多人對中大管理層有意見，不清楚會否演變成人身攻擊。她又說，如收集書面意見時，帶有人身攻擊的文件都不會發給委員、會過濾，並決定公眾有10天時間，以書面提供意見。



中文大學。（資料圖片／夏嘉朗攝）

削校內成員比例 校友評議會僅餘1席

本次修訂校董會規模及組成會，校董會人數由55人減至34人，即校董會成員削逾三分一，並由原本校內、校外成員各佔約一半，改為校外佔逾三分之二的23人、校內成員11人，比例約為2:1。校外成員23席中，校友評議會校董由原有3席減至1席，連同新規定由行政長官委任的主席、副主席和司庫，行政長官委任的成員由6人增加到9人，議員校董維持3名。校董會選任校董由6人減至4人，新增其中1人必須為中大畢業生的要求。

法案同時修訂委任校長及常務副校長的門檻，提高至須經校董會四分之三成員支持方可聘任。有關草案由身兼行會成員的張宇人聯同鄧家彪及民建聯的劉國勳提出。

中大校友評議會主席楊于銘昨日發予梁美芬的公開信，除要求召開公聽會並點名指定邀請多名中大校董出席，表達意見外，亦要求草案委員會暫緩審議草案，等待中大校董會舉行正式會議商討草案內容及有議決後，再恢復條文審議工作。但梁美芬昨日已透過社交平台回應，指草案委員會今日會如期開會展開審議。