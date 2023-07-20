中大改組｜有校董要求暫緩審議草案 鄧飛：無憲制責任「等埋」
中大校友評議會主席兼校董楊于銘，今日發信（20日）要求立法會草案委員會暫緩審議涉中大改革的私人條例草案。不過，草案委員會成員之一、本人來自教育界的選委界立法會議員鄧飛率先表態，表明無意暫緩審議工作。他直言，立法機關不能養成「等埋」的習慣，不可以為中大校董會開先例。鄧飛又認為楊于銘不代表整個校董會。
審議中大校政改革的《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》的草案委員會，明日（21日）召開首次會議，楊于銘今日（20日）發公開信予委員會主席梁美芬，要求委員會暫緩草案條文審議工作，待中大校董會正式開會討論草案及有決議後，再展開審議；又要求草案委員會召開公聽會，並點名要邀請多名中大校董出席，讓關注中大校董會改組的持份者發表意見。
鄧飛：中大校董會不能制肘議會工作進度
不過，作為草案委員會委員之一、本身是中大校友的鄧飛，今日與傳媒茶聚時直言，中大校董會不能制肘立法會的工作進度，直言：「立法機構無憲制責任要『等埋』，都唔可以養成『等埋』嘅習慣，同時都唔可以開個慣例，唔通以後所有審議工作又要『等埋』其他人？」
他又指，以往嶺南大學和香港大學進行校政改革時，校董會會派人向議員解說方案內容和遊說議員支持，惟涉中大改革的草案出爐至今，中大校董會從未派人接觸議員，認為中大「坐定粒六」，又指立法會不能單以網上文章、某人訪問時的片言隻語便左右決定。他強調，倘中大校董會達成共識，並提出新方案及提供論點，立法會必定會納入考慮當中。
《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》屬議員私條例草案，由身兼行會成員的自由黨立法會議員張宇人、民建聯劉國勳和工聯會鄧家彪聯合提出，他們三人同時也是中大校董會成員。草案獲特首李家超批准提交立法會，並已於6月底通過首讀，現時進入草案委員會階段，即由議員再逐項條文審議，可以提出修訂。張宇人星期一與中大校董會進行視像交流時，也指草案內容可以修訂。
倡效法新加坡搶中學尖子
另外，中學文憑試DSE昨日（19日）放榜，鄧飛指雖然今屆狀元人數明顯減少，但考生整體表現良好，「中游學生都上咗去」。他指，由於今屆考生高中學涯大多在疫情、網課中渡過，令考生更自覺溫習以免落後於人。
不過，提到香港整體教育體系發展，他認為港府要更積極吸引國際尖子來港升學。他指新加坡早於數十年前已去信不同地方的中學尖子，邀請他們到新加坡升學，他認為香港可參考新加坡做法，笑言：「你嘅敵人就係你最好嘅老師。」他透露7月尾和8月將分別到訪北京和雄安新區，了解當地院校的教育方針，包括如何吸引國際生、課程等。