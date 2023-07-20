中大改組｜有校董要求暫緩審議草案　鄧飛：無憲制責任「等埋」

中大校友評議會主席兼校董楊于銘，今日發信（20日）要求立法會草案委員會暫緩審議涉中大改革的私人條例草案。不過，草案委員會成員之一、本人來自教育界的選委界立法會議員鄧飛率先表態，表明無意暫緩審議工作。他直言，立法機關不能養成「等埋」的習慣，不可以為中大校董會開先例。鄧飛又認為楊于銘不代表整個校董會。



鄧飛認為立法會草案委員會應按計劃開始審議涉中大改革的私人條例草案。（資料圖片/盧翊銘攝）

審議中大校政改革的《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》的草案委員會，明日（21日）召開首次會議，楊于銘今日（20日）發公開信予委員會主席梁美芬，要求委員會暫緩草案條文審議工作，待中大校董會正式開會討論草案及有決議後，再展開審議；又要求草案委員會召開公聽會，並點名要邀請多名中大校董出席，讓關注中大校董會改組的持份者發表意見。

鄧飛：中大校董會不能制肘議會工作進度

不過，作為草案委員會委員之一、本身是中大校友的鄧飛，今日與傳媒茶聚時直言，中大校董會不能制肘立法會的工作進度，直言：「立法機構無憲制責任要『等埋』，都唔可以養成『等埋』嘅習慣，同時都唔可以開個慣例，唔通以後所有審議工作又要『等埋』其他人？」

他又指，以往嶺南大學和香港大學進行校政改革時，校董會會派人向議員解說方案內容和遊說議員支持，惟涉中大改革的草案出爐至今，中大校董會從未派人接觸議員，認為中大「坐定粒六」，又指立法會不能單以網上文章、某人訪問時的片言隻語便左右決定。他強調，倘中大校董會達成共識，並提出新方案及提供論點，立法會必定會納入考慮當中。

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《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》屬議員私條例草案，由身兼行會成員的自由黨立法會議員張宇人、民建聯劉國勳和工聯會鄧家彪聯合提出，他們三人同時也是中大校董會成員。草案獲特首李家超批准提交立法會，並已於6月底通過首讀，現時進入草案委員會階段，即由議員再逐項條文審議，可以提出修訂。張宇人星期一與中大校董會進行視像交流時，也指草案內容可以修訂。

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倡效法新加坡搶中學尖子

另外，中學文憑試DSE昨日（19日）放榜，鄧飛指雖然今屆狀元人數明顯減少，但考生整體表現良好，「中游學生都上咗去」。他指，由於今屆考生高中學涯大多在疫情、網課中渡過，令考生更自覺溫習以免落後於人。

不過，提到香港整體教育體系發展，他認為港府要更積極吸引國際尖子來港升學。他指新加坡早於數十年前已去信不同地方的中學尖子，邀請他們到新加坡升學，他認為香港可參考新加坡做法，笑言：「你嘅敵人就係你最好嘅老師。」他透露7月尾和8月將分別到訪北京和雄安新區，了解當地院校的教育方針，包括如何吸引國際生、課程等。