中大改組｜張宇人晤校董會「推介」改革草案　校董：討論充滿火花

改革中大校政的《2023年香港中文大學（修訂）條例草案》委員會本周五（21日）舉行首次會議。作為草案推手的行會成員兼自由黨立法會議員張宇人，今早（17日）與中大校董會會面交流，據悉會面歷時約三個半小時。有與會中大校董會成員形容交流充滿火花，有人憂慮院校自主會因草案而遭削弱。與會者期望中大校方可盡快安排正式校董會討論草案。



有中大校董向《香港01》表示，差不多全體校董均有參。該校董指，校政改革是大家早已認同的方向，但按張宇人等提出的私人草案建議，校董會成員人數日後銳減近三成，但特首委任的校董人數卻增加、議員校董人數不變，憂慮開啟削弱院校自主的危險先例。



該校董又稱，期望校方盡早安排一個有中大校方及法律顧問、校董會成員、及議員參與的正式會議，就私人草案展開討論。該校董又指議員承諾草案內容可作修訂。至於今日舉行的交流會及何時舉行正式校董會，中大發言人回應《香港01》查詢時只表示，不作評論。



+ 1

今次中大改革草案由議員以私草案形式提出，獲特首李家超同意提交立法會。草案三名推手分別是張宇人與工聯會鄧家彪及民建聯劉國勳。草案6月28日提交立法會首讀，正式展開立法程序，立法會內會同意成立草案委員會跟進。張宇人當日稱，曾與李家超商討中大事宜，二人有共識認為中大條例修訂拖延得太久，但由於李家超以任期內需要處理多項法案，包括《基本法》23條立法，未能優先處理中大的改革問題，故由議員提出私人條例草案。

私人草案建議特首委任的校董數目增加

私人草案建議修改中大校董會組成方式及提高聘任校長門檻等，其中校董會規模及組成會改變，校董會人數由55人減至34人，即校董會成員削逾三分一，並由原本校內、校外成員各佔約一半，改為校外佔逾三分之二的 23人、校內成員 11人，比例約為2:1。校外成員 23 席中，校友評議會校董由原有三席減至一席；連同新規定由行政長官委任的主席、副主席和司庫，行政長官委任的成員由六人增加到九人，議員校董維持三名。校董會選任校董由六人減至四人，新增其中一人必須為中大畢業生要求。

法案同時修訂委任校長及常務副校長的門檻，提高至須經校董會四分之三成員支持方可聘任。

有中大校董會成員曾去信查逸超，不滿張宇人「目中無人」。（資料圖片/廖雁雄攝）

憂削院校自主 有校董發公開信批張宇人「目中無人」

草案的建議令部分中大校董憂慮會削弱中大作為專上院校的自主性，而張宇人更以草案涉中大為由，要求中大校方支付因草案所衍生的支出，指紙本草案共57頁，每頁花費6,552元，加上草案須刊憲兩星期和登報兩次，總開支為75萬元。張此舉促使部分中大校董去信中大校董會主席查逸超、中大校長段崇智，批評議員校董漠視全體校董會成員過去通過的改組報告書，而向立法會呈交草案，更促請修訂草案內容。公開信更批評張宇人「目中無人」，將謾罵文化帶入校董會。

中大專責小組曾建議考慮精簡議員校董人數

中大校方亦曾成立專責小組檢討校董會規模，中大校董會去年4月中召開特別會議，審閱並認同專責小組報告。報告建議將現時54名校董會成員，縮減一半至25至34人；校內及校外校董成員比例應介乎1：1.64 至1：2.13之間；校長和常務副校長的任命適宜由校董會三分之二至75%成員多數通過；及建議考慮目前3名立法會議員校董人數，是否有精簡空間。

中大校董會副主席兼專責小組主席陳德霖當時稱，縮減校董會規模後，部份界別的校董成員無可避免要減人數，當中校內校董減幅較校外為多，如校內職員及學生，因為校董會是中大的管治機構，需有適當制衡。他又稱表示，過往多年曾出現過不同改組方案，人數都不同，但小組討論後認為可能有一個數字係必定最好，但原則是現時50多人的校董會，開會欠效率。