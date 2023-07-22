靖海侯國安法「泛化利用」論惹議　梁君彥：好的制度不需要變

內地政治博客「靖海侯」早前發表文章稱《香港國安法》實施後有少數人包括官員和議員動不動拿國安法出來做事，令《香港國安法》被「泛化利用」，惹來迴響。立法會主席梁君彥今日（22日）接受電視台訪問時被問及有關評論時，引述國家主席習近平去年訪港的講話，「好的制度不需要變」，香港要面向國際、聯通世界，朝這個方向繼續做好、做強。他又稱香港不應該只是國家的城市，應是國家獨特的國際城市，並相信港府繼續朝這個方向做事。



靖海侯早前發文指《香港國安法》被「泛化利用」。（資料圖片）

行政長官互動交流答問會需聚焦討論

訪問中談及香港新政府上任一年有不少措施，其中設立行政長官互動交流答問會，但有議員認為交流會討論範圍不應設限。梁君彥指如果沒有訂立特定範疇，很難讓特首吸收議員意見，「20位議員問20個方向會冇聚焦」，但指交流會舉行方式一直演進，總有一次輪到議員問及關注的範疇。

7月14日鄭雁雄出席立法會午宴，鄭雁雄致辭。（林靄怡攝）

中聯辦主任鄭雁雄到訪非奇事 立法會是禮節性安排

至於早前立法會邀請中聯辦主任鄭雁雄到立法會參與午宴，會否是中聯辦監督立法會的表現。梁君彥指，鄭雁雄出席立法會午宴並非奇異的事，中聯辦與香港息息相關，作為「超級聯繫人」需要方方面面聯繫，議員都是當中需要聯繫的角色。他又指以往有人「搞事」，作為立法會主席難以安排中聯辦到立法會，但現時恢復其禮節性安排，鄭雁雄亦表示下年亦會到立法會與議員交流。