民建聯訪橫琴　李慧琼稱當地正積極搶人才　冀港府施政報告多著墨

民建聯工商專業委員會今（22日）和澳門經民聯簽署一份合作備忘錄後，並到橫琴考察及與商界交流。全國人大常委、民建聯主席李慧琼指感受到橫琴正積極搶人才，副主席周浩鼎則希望爭取當地企業到香港上市。



民建聯今次的考察行程包括參觀橫琴澳門青年創業谷的創業會客廳、人力資源產業園，和參觀橫琴粵澳深度合作區展示廳等。

李慧琼指，感受到橫琴正積極進取搶人才，包括有相當優惠政策，港府需要多加注意。她指除政策外，城市氛圍對搶人才都重要，她認為香港仍有本身優勢包括國際開放自由的城市，豐富多彩的生活配套，留人才亦同樣重要，希望施政報告方面多加著墨。

合作備忘錄中提及，希望就一程多站高質量旅遊合作。李慧琼指會跟進，包括實行合作查驗一次放行的過關模式，讓過關更便利，會約見澳門不同部門討論如何落實安排，亦會約保安局局長和相關官員進一步推動安排。另外她提到早前有便利大灣區旅客到不同城市體驗的措施，惟宣傳力度足，今日和澳門旅遊局局長文綺華溝通時，對方亦認為要多宣傳，認為要和澳門多加推廣現有便利旅客的措施，她續指澳門旅遊局的宣傳值得學習，包括使用受內地歡迎的小紅書和微博的社交平台，以吸引更多大灣區旅客來港。

周浩鼎：爭取橫琴孵化企業來港上市

不少青年創業者看好內地市場， 進駐橫琴孵化基地。周浩鼎留意到符合條件的上市公司可獲得最高達1億元的補貼，條件未有就上市地點和持股比例規定，最重要是具潛力，「睇得出佢哋好大手筆」，令他印象深刻。他續指返港後可能會向財經事務及庫務局溝通，爭取企業來港上市。

陳永光：吸引內地中醫產業到港落戶

行程有參觀中醫藥產業園，本身是中醫的民建聯立法會議員陳永光指希望政府發展北都中醫藥創科園區時參考園方提供的資助，吸引內地中醫產業可落戶，又提到香港的優勢包括法制和配套等。