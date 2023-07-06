立法會G19議員周末訪珠海橫琴　倡港珠澳大橋減私家車收費吸客

將於本周末（8日）經港珠澳大橋出訪珠海橫琴兩天的立法會G 19議員，今日（6日）就善用港珠澳大橋提出4項建議，包括把現時私家車單程150元人民幣收費降低，確保大橋有力與將通車的「深中通道」競爭。旅遊界議員姚柏良的認為，大橋的私家車單程收費要降至100元以下才具競爭力。



另一位G 19成員、選委界議員陳沛良指，港珠澳大橋建設完成時遇上疫情，令大橋的使用率一直偏低，今次出訪其中一個目標是探討如何善用造價逾 1400 億港元的大橋。

他指，「澳車北上」因未有通過港珠澳大橋收費站，無需繳交過橋費，但「港車北上」的私家車使用港珠澳大橋，來回要繳交共300元人民幣過橋費。他認為，當局未來可考慮與廣東省政府商議，進一步降低港珠澳大橋小型客車收費標準，以鼓勵更多香港私家車使用大橋，長遠推動大灣區互聯互通及促進兩地經濟協同發展。

促盡快精簡「港車北上」審批

除建議降低使用大橋的私家車單程收費，G 19的另外三項建議包括應將大橋定位由貨運為主，轉為客運貨運皆宜，並、從速檢視「港車北上」安排，精簡申請審批和完善驗車及保險配套、及參考橫琴與澳門的「合作查驗、一次放行」做法，簡化通關安排，並逐步推展至其他合適的跨境口岸。

十多名G19議員本周末(8日至9日)到珠海及橫琴，科技創新界立法會議員邱達根指，行程包括與珠海市領導會面、考察橫琴粤澳深度合作區和珠海高新技術產業開發區多家創科企業和研究院、參觀橫琴口岸及體驗「兩地一檢」通關安排等。G 19希望可深入了解珠海與橫琴最新發展，促進香港與珠海及横琴之間的合作。

他們於6月3至4日亦已前往澳門考察，而此行亦是他們首次以G19名義出訪。