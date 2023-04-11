大灣區共同家園青年公益基金4月率港青參觀珠海橫琴及廣州南沙

內地與香港全面通關後，大灣區共同家園青年公益基金推出多項多元化交流項目，其中每月前往大灣區不同城市參觀和交流的「灣區周圍WALK」，首團已於3月24日成行，前往被喻為「中國矽谷」的深圳前海。4月出發的「灣區周圍WALK」參觀地點分別是珠海橫琴及廣州南沙，全年預計逾1,000人受惠，興趣的青年人可以先免費登記成為YO PLACE會員。



基金表示，首團「灣區周圍WALK」的行程，包括參觀深圳科創企業、深圳濱海文化公園、前海展示廳、前海國際會議中心當中以粵港澳大灣區青年創新創業中心（前海青年夢工場）及 「沖」出夢想創業店鋪All Day Club。

「前海深港青年夢工場」採用現代化互動校園式設計，以現代物流業、資訊服務業、科技服務業、文化創意產業及專業服務為重點。

All Day Club的三名創辦人亦與一眾參加者交流咖啡店經營及創業心得，並分享他們在內地生活。All Day Club源自大灣區青年基金的「築願計劃」，其創業團隊是由大灣區青年基金和華潤集團共同資助，太平洋咖啡及港專主辦的「『沖』出夢想－大灣區創業培訓計劃」兩隊優勝隊伍之一，獲華潤集團提供100萬元人民幣作創業資本，在大灣區內開展及經營自己的咖啡店。參加者表示交流有助其擴闊眼界，加深了解灣區最新發展，探索發展機遇。