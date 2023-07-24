區議會選舉於12月10日舉行　民建聯望改善選舉安排

政府今日（24日）宣布第七屆區議會選舉將於12月10日舉行，民建聯立法會議員陳勇、周浩鼎、林琳對此表示歡迎。陳勇指民建聯一直有建議完善選舉安排，惟部份意見未被採納，希望未來會更進一步改善選舉安排。他認為地區委員會界別選舉及區議會選舉要同一日舉辦非常合適，因節省行政費用，為納稅人「慳錢」。



民建聯支持完善區議會選舉制度

陳勇表示，期望12月10日選舉後，明年1月1日有一批更佳的議員全心全意為市民謀福祉，在社區內「更接地氣」為市民服務。他又指，地區委員會界別選舉及區議會選舉是在同一日，認為非常合適，有助選舉氣氛及降低行政成本，為市民慳錢，更便利、令選舉更有效。

周浩鼎歡迎政府宣布12月10日選舉，認為今次是選舉制度邁向新的階段，進入最後一個完成的階段，希望這次選舉能夠吸納選舉安排的實務建議，更順利進行。

林琳亦反映，以往的選區較小，對服務市民的整體性及流暢性影響都較大，認為這次選舉改制後「成件事會清晰啲」，未來做社區服務的整體性就會增加更多。

陳勇望選舉委員會接納優化選舉安排的建議

民建聯曾提出完善選舉安排的倡議書，陳勇指，民建聯一直提出建議優化選舉，包括簡化申報程序及填表過程、縮短選舉時間等，希望選舉委員會都能試行，並汲取這次選舉的經驗改善選舉過程。

他補充，立法會完善選舉實務安排事宜小組委員會的討論結果細項，這次區議會選舉未必可全部落實，但明白政制及內地事務局和選舉事務處一直改進，相信區議會的選舉具體安排會比以往更有進步、更有效。