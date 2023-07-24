區議會｜12月10日選舉投票　不少地區新人寧參與直選

政府今日刊憲宣布區議會選舉投票日於12月10（星期日）舉行，包括地區委員會界別及區議會地方選區的選舉提名期，將於10月17日開始，至10月30日結束。總選舉事務主任會適時刊登公告指明呈交提名表格的限期和地點，及公布相關細節。



眼見區選逼近，各大政黨、立法會議員亦頻頻帶領地區人士出席不同活動，冀增加曝光率，有政壇中人表示：「你睇下呢排喺街到掛嘅Banner（橫額）有咩人就知邊個参選啦」。不過，有不少地區人士坦言，雖然直選議席大減，但仍寧願參加直選，也不願走地區委員會互選路線，「始終唔知會點玩，好難預計勝算」。



《香港01》收到消息指新一屆區議會選舉將於今年12月17日舉行。（資料圖片／鄧康翹攝）

立法會於7月6日全票通過《2023年區議會修訂條例草案》，曾於地區服務近30年的民政及青年事務局局長麥美娟表示，近年區議會偏離服務市民的初心，淪為「反中亂港」人士宣揚政治的舞台，期望新方案能為禍害香港地方行政多年的政治鬧劇劃上「終止符」。新區選方案通過至今近一個月後，政府今日刊憲公布投票日期。

全體立法會議員於7月初一致通過區議會改制。（資料圖片／林靄怡攝）

政府發言人表示，政府將致力確保第七屆區議會如期在明年1月1日履職，並全力支持選舉管理委員會按經修訂的相關選舉法例，籌備和舉行二○二三年區議會一般選舉，確保選舉公開、公平、誠實，並安全有序、高效和人性化地順利進行。政府亦鼓勵有才能、有志服務社區的愛國愛港人士積極參選，並呼籲選民行使公民權利踴躍投票，選出新一屆有志有能力的區議員為政府提供諮詢及服務地區市民。

發言人指，除重塑區議會外，政府亦已進一步完善地區治理體系，成立由政務司司長及政務司副司長所領導的地區治理領導委員會和專組，全面強化地區工作的高層領導和統籌能力，及協調各相關政策局及部門有效推進落實各地區政策措施，並有效解決各跨區民生問題。

直議議席雖銳減 新丁傾向參與直選

不過，有數位立法會議員曾向《香港01》表示不願成為「雙料議員」，坦言難以應付雙重工作量，擔心會弄巧成拙，故各大政黨更傾向培植新人參加區議會選舉。而立法會正值休會期，政黨及立法會議員落區、舉辦地區活動的機會增加，也正是率領地區人士走向人群的大好時機。因此近來不少立法會議員落區、探訪、參加活動時，也有數名地區人士跟隨，借此增加新人的曝光率以為區選作準備。

雖然，新制度下的區議會地區直選議席，由昔日的452席大幅縮減至88席，不過有地區人士坦言，寧願參加直選，也不願走有176席由地區委員會互選的路線，「始終唔知會點玩，好難預計勝算」。