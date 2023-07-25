曾出席恒大飯局　前海關關長鄧以海出任科企阜博集團副主席

曾經出席恒大飯局的前海關關長鄧以海，日前出任上市公司阜博集團（3738）的董事會副主席。



恒大飯局發生於2021年3月2日，時任恒大香港公司副總經理陳奮，在灣仔灣景中心私人會所「吉祥薈」舉行飯局，有9人出席，違反了「限聚令」，除了鄧以海之外，還包括時任保安局副局長區志光，以及入境處處長區嘉宏。其後，出席飯局的一名女子，指控陳奮在跑馬地寓所內強姦她。2022年11月，因女事主情緒受到困擾無能力作供，律政司不提證供起訴，法官最終撤銷案件。

▼2021年三名時任高官出席恒大飯局▼



鄧以海在事件曝光後3個月，以57歲踏入退休之齡而卸任海關關長。阜博集團在上星期五（21日）的通知指，董事局委任鄧以海為副主席，並已收到公務員事務局的核准信，確認特區政府已批准鄧以海出任該公司的副主席。

阜博集團以Web 3技術 進行內容發行、版權交易

阜博集團市值約60億元，是一間數碼娛樂及科創公司，其中一項主要服務是透過Web 3技術平台協助內容發行與版權交易，助中國娛樂產品「走出去」。去年在香港投資成立一間虛擬製作室，製作電影特效、NFT和元宇宙等產業的內容。

阜博集團董事局主席王揚斌。

投資者包括馬雲系、大灣區共同家園發展基金

根據港交所股權披露資料，阜博集團有馬雲系支持，杭州雲鉑投資持股5.46%，一致行動方即包括阿里巴巴創辦人馬雲、集團副總裁蔣芳，螞蟻集團董事長井賢棟、總裁胡曉明。

此外，大灣區共同家園發展基金亦持有4.96%股份。大灣區共同家園發展基金在2018年啟動，時任特首林鄭月娥出席啟動儀式。據政府新聞稿，當時大灣區共同家園投資有限公司董事局主席為傅育寧。根據大灣區共同家園投資的網頁，該公司投資項目包括華大北斗、比亞迪半導體、長鑫存儲技術、影雲科技、GOGOX、哈囉出行、創夢天地、永泰生物、隆平生物技術、名創優品、商湯等企業。