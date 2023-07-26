葉劉淑儀招攬隊員　歡迎非想「搵快錢」真誠青年加入｜政壇諸事町

新民黨立法會議員葉劉淑儀的辦公室團隊，去年有多人加入政府，到了今年仍繼續流失人才。葉劉淑儀昨日（25日）在社交網站公開招募年輕人加入她的團隊。她直指，薪酬「當然不是政務官隨時月入五、六萬那種水平」，亦不希望年輕人利用她作跑道加入政府。



葉劉淑儀在社交網站公開招募年輕人加入她的團隊。（社交網站截圖）

明言人工不及政務官：最好是不急於搵快錢

在聘請要求方面，葉劉淑儀指，最好是不急於搵快錢的年輕人，她會給予「合理」的報酬，「當然不是政務官隨時月入五、六萬那種水平。」亦希望找到就讀公共政策，或是國際關係科目的同學，並有志從事公共服務及公共政策方面發展成為議員助理。

葉劉淑儀強調：「如果你並非想『搵快錢』，或只想利用我作為跑道加入政府，而是真誠用心學習，我非常歡迎你加入我的團隊。」

葉劉淑儀指，加入團隊的青年薪金不是政務官隨時月入五、六萬那種水平，但會有合理報酬。（資料圖片/廖雁雄攝）

人才流失 望招人才鼓勵民間外交

她指，她的辦公室團隊去年流失了幾位優才加入政府，今年亦有幾位離開將有好出路。有消息指，今年離開團隊的優才是繼續進修。

她認為香港在民間外交方面要出一分力，幫助國家，對外爭取更多發聲空間、處理好國際關係，希望有年輕人加入她的團隊。

2015年，葉太被問到曾與她共同創立匯賢智庫的陳岳鵬，加入政府擔任政制及內地事務局副局長時稱感到心情複雜，指自陳岳鵬加入政府後，有更多年輕人希望加入新民黨，「不過發覺有啲（人）都係搵我做跑道」，她冀跟年輕人想清楚，入黨是認同黨的理念，還是利用她的人際網絡「去識人跟住入政府」。