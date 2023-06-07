粉嶺高球場爭議｜葉劉淑儀：最快10年後建屋　政府為何急於收地？

規劃署日前建議，粉嶺高爾夫球場粉錦公路以東「舊場」約9.5公頃地段，因未能符合環評報告審批附帶一些條件，相關地段由「擬建公營房屋用地」暫時修訂為未決定用途(Undetermined)地帶。一直認為政府無必要收回高球會土地的行會召集人葉劉淑儀指，政府的舉動反衍生3個問題，又指最快也要10年後才能動工建屋，不明白發展局為何急於今年9月收地。



她強調建屋初心當然不變，但質疑是否要「硬性某個地點，又不是多地，只是9公頃。」



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規劃署本周一（5日）向城規會提交文件，建議將粉嶺高爾夫球場粉錦公路以東擬建公營房屋的用地，暫時修訂為「未決定用途」地帶。發展局支持規劃署建議，以便土拓署與相關部門，跟進環評報告早前獲批的附帶條件，又指儘管有關用地建議暫時修訂為「未決定用途」地帶，但草圖的說明書依然表明發展公營房屋的意向，並指不論城規程序進展如何，政府9月1日將按計劃收回相關土地。

葉劉淑儀在社交媒體撰寫《粉嶺高爾夫球會「舊場」地段修訂​為「未決定用途」衍生的問題》的文章指，政府建議相關地段由「擬建公營房屋用地」暫時修訂為未決定用途(Undetermined)地帶，外界隨即有聲音質疑政府此舉是拖延決定，更有支持興建公屋的人士提出反對。

她指，早前已在立法會就此作提問，當時發展局確認政府於去年10月批出一份顧問合約，聘請顧問公司 WSP(Asia)Limited 展開關於收回舊場的土地調查、設計及建築研究，費用超過三千萬元、研究期長達10年。研究已於去年10月開始，換言之最快要在 2031 年才完成報告，即使政府今年9月收回相關地段，也未能馬上動工興建房屋。

最快十年後才動工 為何急於收地？

因此，她有三個疑問。第一，既然收回舊場地段，最快要十年後才可動工，根本不能馬上解決土地供應問題，政府為何如此急進收回相關土地？何不將舊場土地地契延長三年，讓其與球場另外地段的私人遊樂場地契約(Private Recreational Leases)看齊，三年後一併研究及處理？

康文署不懂辦大型國際高球賽

第二，眾所周知被譽為國際體育盛事、全球最大型女子高球團體賽事「沙特阿美石油團體系列賽」(Aramco Team Series)，香港站賽事將於10月初在粉嶺高爾夫球場舉行。假如政府收回舊場地段，屆時是否有足夠場地舉辦此大型賽事？雖然坊間有指可將相關地段交予康文署管理，但有康文署官員告知，他們根本不懂怎樣管理粉嶺高爾夫球場、也不懂如何舉辦國際大型高球賽。此外舊場地段所有水電均由粉嶺高爾夫球會提供，政府屆時是否向球會「買水買電」，這些實際問題如何解決？

她質疑政府為何急於9月1日收回相關土地？為何不能續租給球會？她說：「就當你研究完都要收，都應該租三年（給球會）。未來很多國際級球賽，（十月）阿美女子高球賽，據聞沙特皇室都會來港，你叫誰去辦球賽呢？如果叫康文署，它沒有舉辦國際球賽經驗。建屋初心當然不變，但是否硬性某個地點，又不是多地，只是9公頃。」

地段暫時改劃用途 城規會仍如期開會？

第三，既然相關地段暫時修訂為未決定用途(Undetermined)地帶，城規會是否仍然在本月12日就項目召開聆聽會議？如是的話意義何在，是否繼續為該地段用途爭拗？城規會又會否考慮押後相關會議？

她又說，高球場是公共設施，開放予市民享用，若指反對收地者「維護權貴」是亂扣帽子。