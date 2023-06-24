葉劉淑儀：落實普選要從頭來過　反思一人一票會否變民粹

《基本法》列明香港要循序漸進落實雙普選，行政會議召集人葉劉淑儀今（24日）表示，經歷2019年反修例事件後，普選議題要從頭來過，相信會押後好一段時間，直至本港能夠得到中央信任，不會變成反中基地。她又指，市民需思考普選是否有好處，指或令社會變成民粹，影響經濟發展工作，「英國選啲咩人做首相？解唔解決到通脹、經濟倒退、罷工嘅各樣問題？」



對於特首指期望最遲明年完成《基本法》23條立法，葉劉淑儀表示，香港應盡快履行憲制責任，又指其他地區都有相關法例，條文甚至更嚴謹。



行政會議召集人葉劉淑儀今（24日）表示，普選選題需從頭相議，相信要押後好一段時間，直至本港能夠得到中央信任，不會變成反中基地。（資料圖片／廖雁雄攝）

相信普選押後一段時間 待本港取得中央信任

《基本法》列明香港要循序漸進落實雙普選，惟新一屆政府首份《施政報告》對普選隻字不提。行政會議召集人葉劉淑儀出席電台節目時表示，經歷2019年反修例事件後，落實普選要從頭來過，相信要押後好一段時間，直至本港完全平穩，並得到中央信任，不會變成反中基地。

她亦指，市民需思考普選是否有好處，會否令社會變成民粹，影響經濟發展工作。她以三年前的立法會為例，「如果今日立法會好似2020年之前嘅立法會，我諗無可能修改條例加快發展、無可能推北都發展。香港唔止停滯不前，仲會一路倒退。」她又批評，即使是已發展的國家，以一人一票投票選出首長，亦不能解決當時的社會問題，「英國選啲咩人做首相？解唔解決到通脹、經濟倒退、罷工嘅各樣問題？」

如果今日嘅立法會好似2020年之前嘅立法會，我諗無可能修改條例加快發展、無可能推北都發展。香港唔止停滯不前，仲會一路倒退。 行政會議召集人葉劉淑儀

社會和平是23條立法契機

特首李家超稱最遲明年完成《基本法》23條立法，葉劉淑儀表示，她從未有看過相關草案，但相信保安局已研究當中。她認為，國安法已填補了一些的23條法例漏洞，當中包括勾結境外勢力，「23條講外國，不包括台灣，但台灣分子2019年有無參與呢？好多人話有。好多嘢係台灣寄嚟，我手上無證據，但唔可以排除可能性。」她補充，23條的竊取國家機密條例應該修改，因為其間諜罪的條例是十分古老，是參考英國《官方機密法》，而英國現時都已修改相關條例。

她又認為，立法23條的時機當然是社會越和平越好，以2002年推行23條為例，當時亦沒有騷亂。她重申，香港應盡快履行憲制責任，而港府亦應加強解釋，又指出其他地區都有相關法例，條文甚至更嚴謹。

她又提到，推行國安法是別無選擇，因當時社會出現騷亂。（資料圖片）

推國安法是別無選擇 反修例青年撤檢控須視乎個案而定

她又提到，推行國安法是別無選擇，因當時社會出現騷亂，本港如不立法是不可能發展。她又重申，國安法的影響有限，現時檢控的只約有200幾人，認為來港的外國企業擔心本港的司法制度是沒有理解。對於有聲音指出，希望可以與反修例的青年和解而非檢控，她指，固然年青人可以重獲新生，但難以簡單劃線，須視乎每宗個案決定。

香港競爭力排名跌兩位 稱因嚴謹防疫影響經濟 料明年回升

另外，香港《2023年世界競爭力年報》中排名第七，較去年下跌兩位。被問到相關報告是否警號時，葉劉淑儀認為，排名下跌不是問題，因香港是繼內地後第二個全球防疫措施最嚴謹的地方，故此一定對經濟有影響，但香港交通基建和地理位置具優勢，預料明年競爭力排名會上升。

她又提到，香港因人口老化、生育率下降及經歷多次移民潮，勞動人口減少，但認為政府已計劃放寬輸入外勞，加上內地失業率高，「香港背靠中國，講真你要幾多都有。」她認為，輸入外勞關鍵在於計劃的門檻，引入優質勞工的同時，要顧及本地人的薪酬水平。