民研：李家超首次民望53.8　比林鄭屆尾大躍進　政府信任度4年高

香港民意研究所今日（2日）公布新政府上場後，首個政府及特首民望評分。調查顯示，李家超首次以行政長官身份獲得的支持度評分為53.8分，民望淨值為正5個百分點，只有12%市民給予零分。其民望較前任林鄭月娥離任前高出不少，當時林鄭的民望淨值為負60個百分點。

換個身份新起點，李家超任政務司司長時，今年3月於最後一次民望調查中，支持度評分為34.8分，民望淨值為負14個百分點。相距四個月，李家超今次民望出現大躍動。



民望淨值百分點：林鄭卸任前-60 李家超+5

香港民研於7月4至7日，以隨機抽樣電話訪問1,003名香港居民。結果顯示，李家超的首次特首評分是53.8分，支持率為45%，反對率為39%，民望淨值為正5個百分點，有12%受訪者給予李家超零分，其民望相比前特首林鄭月娥離任前高出許多。林鄭最近一次的民望評分為36分，支持率淨值為負60個百分點，共27%受訪者給予林鄭零分。

不過，林鄭上任後的首次評分有63.6分，而李家超與梁振英在歷任特首或港督中，首次評分最低，同樣只有53.8分。而首次評分最高的是曾蔭權，達到71.4 分。

政府滿意度及信任度飆升 創約四年新高

至於政府民望，特區政府的最新滿意率為32%，不滿率為43%，滿意率淨值為負11個百分點，整體介乎「幾不滿」及「一半半」之間。而政府信任程度方面， 最新信任率為47%，不信任比率31%，信任淨值為正16個百分點，整體接近「一半半」。兩個數字均較半個月前顯著上升，分別創2018年12月及2018年6月以來新高。