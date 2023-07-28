美如禁李家超赴APEC　劉兆佳：中方或制裁　譚耀宗：唔應咁對特首

有美國傳媒報道，拜登政府決定不讓行政長官出席11月在三藩市舉行的亞太區經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議。



全國港澳研究會顧問劉兆佳指，美國國內反華反港氣氛熾熱，同時進入總統和國會選舉時期，最終禁止特首李家超入境美國的可能性很高。但如果最終禁止李家超出席，不排除中方會根據剛通過的《對外關係法》對美國作出制裁。全國港澳研究會副會長、全國人大前常委譚耀宗則說：「唔應該咁對我哋嘅特首。」



李家超現時被美國制裁，據報美國不邀請李家超出席APEC會議。（資料圖片）

估計不邀李家超出席與美國選舉有關

劉兆佳批評指，美國慣常將國內政治需要和國內法律凌駕國際關係準則和義務，認為美國總統拜登因總統選舉，而不會豁免正被美國制裁的李家超入境而影響選情。

至於港府可否派其他人出席，劉兆佳認為機會不大，否則如同接受美國單邊制裁。不過，劉亦指出，禁止李家超出席APEC會議，或許同時影響中方會否出席會議。他又稱，不排除中方根據《對外關係法》對美作出制裁。

譚耀宗指特區政府要作出抗議。(資料圖片/馮子健攝）

譚耀宗：特區政府要作出抗議

全國人大前常委、全國港澳研究會副會長譚耀宗指，如果消息屬實，美國的做法是違反APEC規定，強調APEC會議並非美國的會議，美國應給與會者方便。他又指本港與美國之間有不少經濟貿易往來：「絕對唔應該係咁樣對我哋嘅香港代表，我哋嘅特首！」

他又指，如果美國一意孤行，國家一定會反對，特區政府亦要作出抗議。至於是否需要另派未被制裁的官員出席，譚耀宗指，特區政府需要衡量會議的重要性，並要與國家商討應對策略。 被問到事件會否影響國家主席習近平出席會議，譚耀宗就指，中國做事有原則，不會「一時一樣」。

譚耀宗表示，特區政府可以派出特首、財政司司長等人出席，而人選則由特區政府決定。雖然換人出席的方法可行，但譚耀宗稱美國此舉沒有方便各方代表出席，直言「（美方）唔鍾意呢個，唔鍾意嗰個，好麻煩」，又稱「冇可能咁樣違背承諾㗎喎！」

被問及中方可否採取反制措施，他表示中國駐美大使已經表示反對，相信可以採取進一步措施，又估計中國外交部對此事件應該會有意見。

至於美方是否藉禁止李家超出席，而對香港甚至中國施壓？譚指無論如何禁止李家超出席都是不對的事，會議亦不應成為施壓手段。