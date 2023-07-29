中大改組｜梁振英再次點名批楊于銘：還有一些人沒汲取2019年教訓

中文大學校董會改革引發爭議，中大校友評議會選任校董楊于銘早前向審議改組中大校董會修例的立法會法案委員會發信，稱基於《基本法》保障院校自主原則，理應將2016年重組校董會方案交給立法會審議。



全國政協副主席、前行政長官梁振英今日（29日）連續第三天發文批楊于銘，今次發文以「楊于銘失憶」為開首，指楊于銘要院校自主，「說明了還有一些人沒有汲取2019年的教訓。」梁振英又指：「2019年黑暴期間中大和段崇智表現，徹底輸掉了大家對中大『自主』的信任」。



梁振英（資料圖片/歐嘉樂攝）

梁振英聲稱楊于銘「扮失憶」、段崇智「失蹤」

梁振英在社交平台指楊于銘「扮失憶」，中大校長段崇智則「失蹤」，又以2019年反修例事件時涉及中大的事件作例，稱相關例子說明現行管治制度嚴重失衡失控，社會必須下決心整頓中大。梁振英指：「段崇智的鬼祟續約、段賊變段爸的難看、中大變『暴大』、校園變汽油彈工厰、全官階警務人員協會對中大的書面抗議。」

段崇智周五未有出席立法會中大草案會議

立法會有關中大條例草案的法案委員會昨日（28日）召開會議，中大校長段崇智無現身，委員會主席梁美芬當時指，曾邀請段崇智出席會議。中大校董會主席查逸超則表示，曾透過秘書處聯絡段崇智，但段有事未能出席。