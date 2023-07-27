中大改組｜梁振英轉發撐張宇人草案公開信　指管理層「架床叠屋」

中文大學校董會改組爭議不斷，全國政協副主席、前特首梁振英繼今早（27日）發文批評中大校友評議會選任校董楊于銘曲解《基本法》，有違程序公義後，他再轉發中大校董梁英偉的公開信，予立法會教育事務委員會主席梁美芬。



公開信指中大管理層「架床叠屋」，校董會成為校長的「橡皮圖章」，又提到2019年「黑暴」期間長時間無召開校董會，及在未有諮詢下更改中大校徽，批評管理層完全缺乏監管，表明自己作為資深校董，認為《2023年香港中文大學（修訂）條例草案》合理並表示支持，期望盡快完成改制改善中大管治。



中文大學校董會改組爭議不斷，全國政協副主席、前特首梁振英今午（27日）轉載中大校董梁英偉支持張宇人議員草案的公開信。（歐嘉樂攝）

梁振英今午（27日）在社交平台上轉發梁英偉予梁美芬的公開信，指中大管理層「架床叠屋」，現時校董會內的成員主要是大學僱員，而任命升遷均由校長決定，質疑校董會是校長的「橡皮圖章」，無人監管校長及管理層。

公開信舉例指，在2019年「黑暴」期間，中大長時間無召開校董會；未有全面諮詢校董會及校友即更改校徽，「欲強行更改，結果遭到強烈反對才作罷」，而中大議員校董、立法會議員張宇人欲追查更改校徽設計的開支，校方管理層卻一直未能交出相關資料；校董會主席通知中大校長開會，校長卻不願出席解釋中大醫院延期償還政府貸款原因等。

中大早前更改校徽遭熱議，其後撤回。（資料圖片）

梁英偉的公開信表示，現時中大校董會55個成員中，校內教職員佔了半數，由政府委任的6人只佔11%，遠低於其他大學，過半數的教職員比例在議決監管校方管理事項時，造成很大阻力，導致校董會無法有效監管中大的管理。

公開信指，現時校董會主席、副主席、三位立法會議員，及特首委任的幾位校董一致贊成張宇人提出的修訂條例草案，支持減少中大教職員在校董會內的人數，惟其餘校董內的教職員卻與中大校長段崇智、副校長吳樹培、校董香樹輝等是「另一夥」，直言：「在目前校董會內推行任何改善管治方案都是非常困難的，校董會主席及副主席現在的工作是在苦戰中。」

梁英偉在公開信結尾重申，絕對支持《2023年香港中文大學（修訂）條例草案》，並希望可盡快完成，改善中大管治質素。