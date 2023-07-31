一年捕5.7萬隻活鼠　食環署冀年底前將鼠患黑點數目減半

香港鼠患問題詬病多年，食環署透露去年7月至今年6月期間，署方共捕獲約57,500隻活鼠，較同期增加59%。



政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今日（31日）召開第十五次會議，檢視去年底推出「各界滅鼠行動」以來的工作進展。委員會回顧今年至今的蚊患情況及各部門的滅蚊工作，並就復常後首個暑假從登革熱流行地區抵港的人流商討適切措施。



政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今日（31日）舉行會議，會議由環境及生態局副局長黃淑嫻主持。與會者來自三個決策局和20個政府部門及機構。（政府新聞處圖片）

食環署過去一推出全港各區成立夜間防治鼠患流動隊，使用多項新技術、工具和鼠餌，例如T型鼠餌盒和酒精捕鼠器，以加強捕鼠效能，以及在個別監察地區利用熱能探測攝錄機配以人工智能技術監測鼠蹤等滅鼠政策，在2022年7月至2023年6月捕獲約57,500隻活鼠，較上年同期約36,200隻增加約59%。

食環署表示，未來亦會繼續在全港各區共108個鼠患主要黑點進行策略性滅鼠行動，全面及持續地改善這些地方的鼠患情況，以達致2022年《施政報告》所提出於2023年年底前把鼠患主要黑點數目至少減半的指標。

為進一步鞏固滅鼠成效，各部門同意繼續加強轄下處所的防治鼠患措施，強化內部監察及評估滅鼠工作的成果，並積極鼓勵相關界別及持份者配合政府工作，在各自範疇堵截老鼠的食、住、行基本生存條件。

至於防治蚊患方面，衞生署表示將於各口岸繼續進行健康教育，提醒從登革熱流行地區來港旅客及回港人士應採取預防蚊傳疾病的措施。另外，食環署亦會提醒不同部門加強視察有關場地及附近環境、清除可供蚊子滋生的地方，以及使用合適的滅蚊器具等。