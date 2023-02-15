鼠患｜美孚驚現十數隻老鼠BB 鼠攜多種病毒 3個方法杜絕鼠患

近日，美孚街坊於網上發文分享極其恐怖和惡心的一幕，該區一間菜檔的發泡膠箱中存活着至少10多隻初生老鼠，形容是「十級驚嚇」，帖文引來一眾街坊嘩然。



有美孚街坊發現當區一間菜檔的發泡膠箱中存活着至少10多隻初生老鼠，形容是「十級驚嚇」。（「孚聲」fb專頁影片截圖）

由一群美孚街坊創立的fb專頁「孚聲」於上週三（8日）發布1段影片，稱有街坊於當區1間菜檔目擊到驚嚇情景，從影片中可見到，有至少10多隻初生老鼠躺在1個充滿垃圾的發泡膠箱中，全部身體均是血紅色，仍未長毛，讓人覺得十分惡心及不安。雖然發泡膠箱中未有放置蔬果，但也讓人不禁猜想沒被街坊發現時，此箱會否用來裝蔬果。

有街坊回應指，曾經過該菜檔時嗅到濃烈臭味，「好恐怖經過時架車勁臭，污糟到不得了，賣唔晒嘅菜會放喺嗰度過夜」。

街坊指出美孚鼠患問題嚴重，「老鼠已入侵低層單位，老鼠膠冇用，老鼠夾都冇用，最大鑊我家老貓根本不能捉老鼠，半夜三更同我一樣慘叫，做足功夫去封門封窗封抽氣扇暫時絕跡」

老鼠帶有病毒 四種途徑傳播

老鼠帶有大量病毒，可通過四種主要途徑侵入人體：

1. 鼠體外寄生蟲，如蚤、蜱、蟎等



2. 鼠帶有病原體的排泄物污染水源或食物致病



3. 直接接觸鼠的排泄物



4. 鼠咬傷人體所致



常見3種的鼠傳疾病

鼠疫



由鼠疫耶爾森捍菌所引致，受感染的鼠蚤咬了下一個宿主(老鼠或人類)將疾病傳染。

漢坦病毒感染



由漢坦(Hantaan)病毒所引致在空氣不流通的地方，由受感染老鼠所呼出的微粒和排出的糞粒傳播。

鼠咬熱



由老鼠口腔內的細菌引起，經鼠咬籍傷口感染。

未有解決方法 但可預防

香港鼠患問題一直備受重視，但無奈當局一直都未能提出有效的解決方案，更被指「用一萬元解決一隻老鼠」。無奈之下，市民唯有自己做好防治對‧

1. 家居環境方面，應杜絕齧齒動物的食物來源和堵塞鼠類匿藏之處。



妥善儲存食物於有蓋的容器內，和不要把寵物的糧食擱置過夜，以免成為齧齒動物的食物。把所有垃圾和食物的渣滓存放於妥善蓋好的垃圾箱內。



垃圾箱必須至少每天清理一次。保持地方清潔，特別是垃圾房和樓梯清潔。



避免堆積雜物。定期檢查所有花圃以防止齧齒動物繁殖。



2. 穿著長袖衣物和長褲，並在外露的皮膚及衣服上塗搽含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑，防止被跳蚤叮咬。孕婦及6個月或以上的兒童可以使用含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。關於使用昆蟲驅避劑的詳情和須注意的要點，請參閱「使用昆蟲驅避劑的注意事項」。此外，亦可在衣服上使用氯菊酯（一種殺蟲劑），但切勿將氯菊酯塗在皮膚上。



3. 如要到訪鼠疫的流行地方，應遠離老鼠出沒的地方和切勿接觸活的或死去的齧齒動物。採取適當的保護措施防止被跳蚤叮咬亦同樣重要。如欲獲得更多資訊，請瀏覽衞生署旅遊健康服務網頁（http://www.travelhealth.gov.hk）。

