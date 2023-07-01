七一回歸｜施政報告110個KPI　李家超︰大部份按目標推進

今日（7月1日）除了是香港回歸祖國26周年紀念日外，亦是由特首李家超帶領的新一屆特區政府上任滿一周年。李家超表示，國家主席習近平對香港提出的4點希望，他都推出了相應措施，還在《施政報告》設立約110個績效指標（KPI），大部份按目標推進，總體來說滿意。



李家超認為，「搶人才」有機會超標完成。（中新社影片截圖）

李家超接受中新社訪問時指，過去一年有3方面較符合他要求，包括政府做事比較迅速，最明顯的結果是與內地正常通關、與世界接軌。另一個比較符合他要求的就是「搶人才」，推出政策5個月已有8萬多個申請，並已審批約4.9萬個，認為可以達到1年3.5萬個目標，甚至可能超標完成。

房屋方面，李家超說，上任時就封頂公屋輪候時間為6.1年，最近平均輪候時間是5.3年，已快了0.8年。但李家超說並不滿意，政府會繼續努力，目標在5年內把輪候公屋時間再降到4.5年。除了增加公屋供應以外，政府也提供3萬個簡約公屋單位，去填補10年建屋計劃首5年未能提供的大量公屋單位，讓基層改善展住環境。

對經濟正面勢頭樂觀

李家超指本港經濟去年收縮約3.5%，疫後經濟活動復常，特區政府已推出很多刺激經濟措施，今年首季已錄得2.7%經濟增長，對經濟正面勢頭樂觀，雖然外圍經濟仍然有很大壓力，但旅遊業和消費活動都有增長，相信第三季會比第二季更好，有信心今年應該達到正增長，本港全年經濟應增長3.5%至5.5%。

被問到香港重返國際舞台，如何發揮香港的優勢，李家超認為香港空間和機遇也很大，東盟是香港最直接的市場，香港有很多的貢獻包括融資和貿易等，相信與東盟可以合作共贏，又提到自己年初出訪中東有不錯成果。

整個社會更團結

李家超又指，他覺得目前整個社會更團結，他經常強調，要談安全、穩定，還要談發展、幸福，他認為這兩個發展方面是最強烈，亦是社會凝聚力量、事半功倍的最重要元素，因此在建立團結和共識方面花了很大的力量，並對感到很鼓舞。他又認為社會整體來説同意政府帶領的方向，對這方面有信心、亦很樂觀。