郭偉强分享巡視監獄坐直升機　兩次修改內文避誤解？｜政壇諸事町

太平紳士履行職務時，政府會支付交通費用，包括直升機。 工聯會立法會議員郭偉强是太平紳士，昨日（1日）前往大嶼山塘福懲教院所巡視，期間有乘坐政府飛行服務隊直升機，並分享立法會高空照。



不過，郭偉强及後刪除或隱藏了部份留言，又在留言區內貼出一篇逾十年前，提到太平紳士、時任立法會議員林大輝乘坐直升機到同一個院所巡視報道的截圖。



文章在昨日下午貼出，截至今日（2日）中午，從貼文的留言區可見，留言區本來有8個留言，即使設置成顯示所有留言，亦只兩個留言，懷疑部份留言被刪除或隱藏。其中一個留言由郭偉强留下，是一篇2012年的報道，內容指太平紳士林大輝乘直升機到大嶼山塘福懲教院所巡視時差點踩了牛糞，另一留言則批評做法「唔環保又浪費錢，仲想屈政府，煽動！」

翻查修改紀錄，昨日下午2時19分首次貼文原句「感謝#政府飛行服務隊的支援，大大縮短行程時間，圖片是在上空拍攝#立法會#加建工程的外貌」，郭偉强在昨日下午6時54分刪除「大大縮短行程時間」，並在晚上8時59分刪去「在上空拍攝」，句子變成「感謝#政府飛行服務隊的支援，圖片是#立法會#加建工程的外貌」。

強調相關部門安排交通 非個人提出

郭偉强接受《HK01》查詢時表示，任太平紳士後巡視地點大多為市區，「喺市區一直都係自己揸車去」，今次是首次到喜靈洲等位處離島的懲教院所，強調是次巡視地點屬禁區範圍和較偏遠，故難以使用陸路交通前往。

他表示，巡視前獲相關部門通知獲安排以直升機代步，強調是次的直升機服務並非他個人提出。他又指，以他所知部份太平紳士巡視偏遠地區都獲同樣服務。