申訴署揭部份院所未即時通知所有人太平紳士正巡視　或失投訴機會

申訴專員公署今（2日）發布主動調查報告，檢視太平紳士巡視計劃下運作情況。申訴署調查發現，懲教院所及醫管局部份精神科醫院未有即時通知所有院所人士有太平紳士正在巡視，或令院所人士失去提要求及投訴機會，其中醫管局不會通知未獲選中病房住院者，懲教院所則並非即時通知所有院所人士。



申訴署又認為，現行單靠職員口頭告知太平紳士是否已見到所有院所人士的做法，有欠客觀及全面，而部份院所未通知院所人士可要求與太平紳士單獨會面。



申訴專員公署公布太平紳士巡視計劃下法定巡視的運作調查報告。（資料圖片／羅君豪攝）

在太平紳士巡視計劃下，獲政府委任為太平紳士人士，職能是巡視法定下38間院所，包括懲教設施、入境處羈留中心、廉政公署扣留中心、醫管局精神科醫院及社署相關羈留院、收容所及感化院設施等，以確保其有效管理，以及沒有任何人士被不公平對待或被剝削權利，太平紳士須確保個別人士所作的投訴，會以公平和具透明度的方式處理。

申訴署：太平紳士巡視計劃運作大致順

申訴署今發布主動調查報告，檢視太平紳士巡視計劃下法定巡視的運作安排，形容整體而言申訴專員認為運作大致暢順，亦肯定太平紳士在這方面的貢獻，但仍有安排有可改善之處。

太平紳士過去3年巡視次數。

大型醫院病房巡視次數與現行規定次數有差

該署指出，留意到部份院所未有即時通知所有院所人士有太平紳士正在巡視，其中太平紳士巡視醫管局轄下精神科醫院時，在某些較大型醫院每間病房巡視次數，與現行法例所規定的巡視次數相差甚遠，未獲選中病房住院者更不獲告知有太平紳士巡視，令住院者失去提意見及投訴機會，有違巡視計劃。

申訴專員趙慧賢。（資料圖片／羅君豪攝）

至於懲教院所方面，報告指有別於入境處及社署即時通知院所內不同位置職員、並由職員通知院所人士的做法，懲教署要在太平紳士完成巡視院所某一位置，才會通知下一個位置職員有太平紳士巡視。

入境處、社署、醫管局未告知人士可單獨安排會面

申訴署又指出，部份院所未通知院所人士可要求與太平紳士單獨會面，包括入境處轄下馬頭角羈留中心及社署轄下院所，上述院所在申訴署介入後已作出改善。



至於醫管局則認為，考慮到最後若未獲安排單獨會面，會影響精神科住院者情緒及臨床治療，不宜特別註明。申訴署稱醫管局已作出改善，包括改在入院須知上註明。

醫管局。（資料圖片）

單靠職員口頭告知已見所有院所人士有欠客觀

申訴署調查亦提到，現行安排下單靠職員口頭告知太平紳士是否已見到所有院所人士有欠客觀及全面，建議在巡視當日或一星期內，院所應向太平紳士提供當日暫離院所人各名單，並標記連續兩次巡視中均暫離院所人各等。

另外，報告亦指出太平紳士巡視後需填寫的「太平紳士巡視記錄」評核有遺漏，院所自擬備的核對表上注意事項欠說明，行政署須發布的《太平紳士巡視年報》每年發布時間不一，更未有通知公眾等，應予以改善。

太平紳士過去3年處理投訴個案數字。

2021年僅6宗投訴由太平紳士親自調查

根據報告統計，太平紳士於2019年共處理155宗懲教陛所投訴個案，當中74宗親自調查，其餘轉介不同單位跟進；2020年則處理114宗投訴，仍有32宗親自調查；至2021年雖然亦處理94宗投訴，但僅6宗由太平紳士親自調查，大部份更交由懲教署投訴組內部進行調整處理。