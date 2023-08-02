公務員學院講座　總體國家安全觀研究中心分析維護國安的挑戰

公務員學院舉辦的「總體國家安全觀」系列講座，首場講座今日（2日）在政府總部舉行，主題為「總體國家安全觀的發展綜述」。由總體國家安全觀研究中心辦公室主任、中國現代國際關係研究院研究員陳向陽，分析總體國家安全觀的發展脈絡、主要內容、維護國安面對的挑戰和對國家發展的重要性。



講座有約200名政府人員出席，包括中高級公務員及政治委任官員。



公務員事務局局長楊何蓓茵在講座致辭時表示，公務員隊伍是香港特別行政區（特區）治理體系中的重要一環，須加深了解香港在複雜的國際形勢下，維護國家安全的必要性和重要性，自覺主動履行維護國家安全，並全面配合特區政府推動維護國安的工作。

「總體國家安全觀」講座系列共有七講，主題涵蓋國家安全與大國興衰的關係、世界經濟巨變、科技發展對維護國家安全的機遇與挑戰等，由總體國家安全觀研究中心及中國現代國際關係研究院的專家主講。

總體國家安全觀研究中心於2021年在北京成立，秘書處設在中國現代國際關係研究院，成立專門機構對總體國家安全觀進行系統研究。研究中心成立後，將緊密圍繞總體國家安全觀開展研究，豐富和完善理論體系；向國內外宣介總體國家安全觀戰略思想；聚焦服務國家安全決策，提出維護國家安全的高質量政策建議。