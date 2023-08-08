炒公務員｜取消獨立委員會　利葵燕憂難公平審查　或助長擦鞋文化

政府宣布簡化處理表現欠佳公務員機制，包括取消設立「獨立委員會」、「觀察期」只能於特定情况下延長一次等。高級公務員評議會職方代表、華員會會長利葵燕今日（8日）接受電台訪問，認為取消設立「獨立委員會」或造成不公，擔心上司處理公務員申訴案件時會有偏見，又擔心會助長「擦鞋」文化。



她又指現時公務員的監察期長達3年之久，而督導員每3個月便要就公務員的表現撰寫報告，直言如同懲罰督導員，要求局方考慮縮短監察期至1至兩年。



政府宣布簡化處理表現欠佳公務員機制。（資料圖片/林靄怡攝）

指獨立委員會可統一標準審查

利葵燕表示，取消設立「獨立委員會」即意味申訴人的案件將由直屬上司處理，擔心上司會對申訴人有偏見，難以達到公平審查。她又擔心新做法會助長公務員團隊的「擦鞋」文化，為保個人前途而不敢提出與上司相反的意見。她認為，獨立委員會為公務員提供接受統一標準審查的機會，相對可取。

督導員每3個月寫報告 寫足3年太長

另外，她提到在新的申述程序下，公務員將經歷3至6個月觀察期，再進入3年監察期，她認為3年監察期過長，指督導員需每3個月就公務員表現撰寫報告，直言如同懲罰督導員，要求局方考慮縮短監察期至1至兩年。

她又指，局方僅提供14日諮詢期予公務員團隊，認為時間倉猝，短期內難以詳細諮詢，期望局方可延長諮詢期到3個星期至1個月。